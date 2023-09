9 de Julio perdió con Gimnasia y Tiro con un penal en el tiempo de adición

9 de Julio se traía un merecido punto de su visita a Gimnasia y Tiro de Salta, líder absoluto de la zona D del torneo Federal A, pero un penal a los 52 del complemento lo dejó con las manos vacías.



Por la fecha 32, el ‘Millonario’ se impuso 1-0 ante el ‘León’ gracias al gol del tucumano Exequiel Narese.



Los dirigidos por Maximiliano Barbero tuvieron una gran actuación en un escenario muy complicado y en el cual Gimnasia se hace muy fuerte. Le jugó de igual a igual al ‘protagonista’ del grupo pero falló en la puntada final.



De arranque el local intentó llevarse por delante al 9, pero los ‘Julienses’ supieron aguantar la arremetida. Y gracias a la poca puntería del local, y las intervenciones de Grinovero, se mantuvo en partido.

9 de Julio lo trabajó al encuentro y cumplió con un buen papel. Por momentos fue de ida y vuelta pero sin la profundidad necesaria para los rafaelinos, como para inquietar el arco local. Apenas un remate de Agustín López que se fue muy cerca del palo derecho.

Cuando ya se jugaba la adición del encuentro, un pelotazo que corrió Tarifa y un Centurión que en el forcejeo lo tomó de la camiseta y el árbitro José Díaz no dudó en sancionar la pena máxima. Exequiel Narese se hizo cargo de la ejecución y marcó el tanto para que el local se quedara con la victoria.



Con este triunfo, el equipo de Rubén Darío Forestello alcanzó los 56 puntos y el conjunto ‘Juliense’ quedó con 35.



Ahora, y más allá de la bronca con la cual se quedó todo 9 de Julio ante la acción del final del encuentro, será un vuelta de página y pensar en el gran cotejo que se le viene: Crucero del Norte, el último en las posiciones junto con Juventud Antoniana, ambos con 28 puntos.



OTROS PARTIDOS



San Martín de Formosa 1 vs. Central Norte 1, Crucero del Norte 0 vs. Sol de América 0 y Juventud Antoniana 2 vs. Boca Unidos 2.



LA PRÓXIMA FECHA (33): 9 de Julio vs Crucero del Norte, Sol de América vs Juventud Antoniana, Central Norte vs Gimnasia y Tiro, Sarmiento de Resistencia vs San Martín de Formosa.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Gimnasia y Tiro: Federico Abadía; Ivo Chaves, Daniel Abello, Ignacio Sanabria y Marcos Tallura; Daniel Carrasco, Roberto Birge, Walter Busse, Rubén Villarreal; Fabricio Rojas y Ezequiel Cerica. DT: Rubén Forestello.



9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Jeremías Kruger; Leandro Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Braian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.



Gol en el segundo tiempo: 52m, de penal, Exequiel Narese (G).



Cambios en el segundo tiempo: 0m Emiliano Blanco x Rojas (G), 15m Maximiliano Martínez y Leonardo Monroy x Kruger y Peralta (9), 19m Exequiel Narese x Carrasco (G), 27m Wilson Ruíz Díaz x Larrea (9), 28m Gonzalo Tarifa y Juan Rocca x Busse y Villarreal (G), 37m Agustín Burdesse y Thiago Peñalba x Ibáñez y López (9).



Estadio: Gigante del Norte.

Arbitro: José Díaz.

Asistentes: Juan I. Flores Roig y Matías Noguera.

Cuarto árbitro: Walter Cardozo.