Farmacéuticos: la visión de la COFA sobre el futuro profesional en un contexto de cambios y desafíos

Este 25 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Farmacéutico, una fecha establecida por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), que trabaja por el desarrollo de este sector, fundamental para la salud de todos los países.

Precisamente, autoridades de la COFA participaron en las III Jornadas Nacionales de Enseñanza de Farmacia y Bioquímica, organizadas por el Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica (ECUAFyB). El evento se desarrolló en la ciudad de Rosario el 19 y 20 de septiembre. El presidente de la Confederación Farmacéutica, Ricardo Pesenti, disertó en la mesa “El futuro profesional en un contexto de cambios y desafíos: su proyección en la formación del estudiante” junto a representantes de entidades profesionales de Farmacia y Bioquímica.

El dirigente destacó que “los cambios en el campo de la Farmacia, relacionados a la evolución de la atención sanitaria y sus redes de acción, la farmacoeconomía, los sistemas de gestión farmacéutica, la evaluación de tecnologías, la biotecnología, los desafíos en la farmacia clínica, los sistemas de información y las nuevas regulaciones exigen una transformación en la educación farmacéutica. Necesitamos que la universidad prepare al farmacéutico para desempeñarse en las distintas incumbencias y competencias”. Sostuvo que “los farmacéuticos deben ser líderes en donde ejerzan profesionalmente, estando preparados para los cambios, capacitados para resolver problemas”. “Los farmacéuticos deben estar entrenados en habilidades blandas, con un enfoque sanitario; deben ser creativos y estar preparados para trabajar en equipos interdisciplinarios”. “La formación farmacéutica se debe adaptar mediante la reorganización de contenidos de los primeros años”. Pesenti destacó qué conocimientos sobre sistemas de gestión y administración son indispensables para la formación práctica de la carrera y las competencias de los egresados.

También planteó la necesidad de incorporar prácticas en productos médicos y esterilización. Otros campos que requieren mayor desarrollo de la formación dentro de la carrera son farmacoeconomía y evaluación de tecnología sanitaria.

Entre las competencias que los farmacéuticos deberían incorporar durante la carrera destacó el manejo de recursos humanos, de software, inteligencia artificial, líneas de producción, diseño de una planta de elaboración de medicamentos.



¿POR QUÉ SE CELEBRA HOY?

La festividad fue elegida mediante un consejo llevado a cabo en 2009 en Estambul, en honor a la fundación del FIP llevada a cabo en 1912. Esta organización no gubernamental fue fundada en Países Bajos y engloba asociaciones farmacéuticas de todo el mundo. La historia de esta fundación estuvo cargada de obstáculos. En 1914, quedó suspendida por la Primera Guerra Mundial. Luego de superar diversos conflictos, alcanzó a colaborar con la Organización Mundial de la Salud, en búsqueda de llevar a cabo nuevos proyectos en todo el mundo. El principal aporte de la fundación se centra en la búsqueda de nuevos conocimientos, tecnología y ciencia, que aporten a la educación y concientización social sobre aspectos relacionados con la salud. De esta manera, este día intenta brindar mayor reconocimiento al papel que cumple la industria farmacéutica en el mundo. La prevención de enfermedades y la educación sobre políticas de salud a la sociedad son algunos de los principales aspectos que destacan en esta profesión.



EL ROL EN LA ARGENTINA

Un farmacéutico es quien tiene la formación y conocimientos para trabajar en función de la salud, el tratamiento y prevención de enfermedades y el asesoramiento a las personas. Este rol requiere cualidades comunicativas, que permitan orientar a quienes consultan sobre situaciones, sintomatología o enfermedades en particular. Asimismo, pueden ayudar a evitar negligencias y esclarecer dudas sobre algún tema en particular. A continuación, cinco datos sobre la industria farmacéutica en Argentina:

* La carrera de farmacéutico dura aproximadamente cinco años. Es posible cursarla en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Belgrano, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Tucumán, entre otras.

* Este sector registró una facturación total de $164.783,5 millones en el primer trimestre del 2022. Esto comprende un aumento del 48,2 por ciento, en relación al mismo período en 2021.

* De acuerdo a la consultora IQVIA, el medicamento más recetado en el país contiene levotiroxina, para tratar la tiroides, y lo sigue la aspirina.

* El Ministerio de Salud de la Nación, estableció que en 2020 esta industria presentaba el 3,4 por ciento de la generación de empleo industrial. Se trata de la tercera actividad con mayor remuneración de la industria manufacturera.

* Argentina posee un 11,2 por ciento de participación total del mercado de América Latina y 0,5 por ciento del mercado mundial.