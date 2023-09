Acusados al menos de ocho estafas por el alquiler de quintas en Arroyo Leyes: presos

Los imputados son un hombre y una mujer que son pareja. A través de la red social Facebook ofrecían en alquiler propiedades que no existían, solicitaban una seña, las víctimas realizaban la transferencia y se quedaban con el dinero.

Dos personas quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por al menos ocho estafas relacionadas al alquiler de quintas en Arroyo Leyes (departamento La Capital); una zona junto al Río Paraná, sobre Ruta 1 entre Santa Fe y Cayastá muy visitada por rafaelinos amantes de la pesca y del río, que suelen pasar allí fines de semana en quintas conocidas como "ranchos" junto al río.

La medida cautelar fue resuelta por el juez Gustavo Urdiales a raíz del planteo formulado por el fiscal de Delitos Informáticos de la Fiscalía Regional 1, Agustín Nigro, en una audiencia llevada a cabo el viernes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los imputados son un hombre de 24 años cuyas iniciales son BAC, y una mujer, también de 24 años, cuyas iniciales son CAB.

Por su parte, otro hombre que es hermano de la imputada también es investigado. Si bien la Fiscalía solicitó su prisión preventiva, el juez entendió que no hay riesgos procesales y ordenó imponerle normas de conducta.



TEMPORADA

DE VERANO

En la audiencia, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sostuvo que “la modalidad delictiva fue la misma en las ocho estafas” y agregó que “todos los casos fueron a fines del año pasado y principios de este año, a raíz de que los alquileres que ofrecían eran para la temporada de verano 2022–2023”.

“A través de la red social Facebook, y con usuarios falsos, ofrecían en alquiler quintas que supuestamente estaban ubicadas en Arroyo Leyes, pero que en realidad no existían”, explicó Nigro. “Los interesados en rentarlas se ponían en contacto con las personas investigadas, quienes les indicaban que debían realizar una seña para poder reservar el inmueble”, agregó.

El funcionario del MPA informó que “las víctimas transfirieron entre 9.000 y 37.500 pesos cada una a cuentas creadas desde una aplicación, y que estaban a nombre de personas que no son las investigadas”.

“Luego de recibir el dinero, los imputados dejaban de contestar los mensajes que se venían escribiendo con las víctimas y se quedan con el dinero”, concluyó el fiscal.



DETENCIONES

Las tres personas investigadas fueron detenidas el martes de la semana pasada en el marco de cuatro allanamientos realizados en tres viviendas de la ciudad de Santa Fe –una de ellas en La Guardia– y en otra de Rincón.

El personal policial que realizó las diligencias también secuestró los teléfonos celulares de las tres personas y dinero en efectivo. Además, en la casa en la que vive la pareja investigada, se secuestraron 15 teléfonos celulares y una escopeta con el caño recortado, apta para efectuar disparos, para la cual, ninguna de las dos personas tenían la correspondiente autorización para tener y/o portar.

Por su parte, en la casa del tercer imputado, se secuestró una moto Mondial 110 centímetros cúbicos que había sido robada ese mismo día en Rincón, y que el hombre investigado recibió a sabiendas de su origen ilícito y con el objetivo de pedir una recompensa económica al propietario a cambio de devolvérsela.



CALIFICACIONES

PENALES

Al hombre y a la mujer que son pareja y que quedaron en prisión preventiva, la Fiscalía les atribuyó los mismos delitos: coautores de los delitos de estafas reiteradas en ocho ocasiones y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.

En relación al otro hombre que recuperó su libertad, se le endilgó la coautoría de estafas reiteradas en ocho ocasiones y encubrimiento calificado por ánimo de lucro.