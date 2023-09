Diálogo por la educación

En línea con su compromiso por la educación y la democracia, el pasado viernes 22 de septiembre Asociación Conciencia junto a Argentinos por la Educación, Educar 2050 y Fundación Varkey, llevaron adelante un Conversatorio en el Auditorio Malba con los equipos de educación de los diferentes candidatos a Presidente de las próximas elecciones generales.

Atravesados por el nuevo proceso electoral y a un mes de las elecciones presidenciales que definirán los próximos cuatro años de la Argentina, Fabio Quetglas, de Juntos por el Cambio; Germán Lodola, de Unión por la Patria; y Walter Grahovac, de Hacemos por nuestro país se reunieron en el conversatorio para hablar sobre el futuro educativo de la

Argentina.

Allí también pudieron intercambiar miradas con la finalidad de informar a la sociedad sobre los planes educativos de cada partido y jerarquizar a la educación como un eje clave para el desarrollo del país.

“Buscamos generar un espacio de intercambio de miradas y propuestas entre los principales Equipos de Educación de los diferentes partidos, en relación a sus propuestas y planes. Desde nuestro lugar apostamos a poner en relevancia a la educación como eje clave para el desarrollo del país”, expresó Anabella Serignese, directora de Asociación Conciencia.

La convocatoria fue una oportunidad para abordar temas como el financiamiento, inversión y gobernanza del sistema, la formación y carrera docente, la situación de cada uno de los tres niveles de enseñanza obligatoria, la calidad e igualdad educativa, las trayectorias y exclusión, las reformas que se piensan necesarias y el vínculo de la educación con el

trabajo.

Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey comentó: “Tenemos grandes desafíos y muchísimo por hacer. Eso solo puede ser encarado en equipo. Por eso celebramos el diálogo y la construcción colectiva".

Por su parte, Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050 agregó: “Es un lujo trabajar con organizaciones de la sociedad civil tan comprometidas. No podemos dejar de lado la ausencia de dos partidos políticos, porque estamos hablando de la educación de nuestros hijos. La Nación Argentina se formó con Educación; estamos frente a desafíos

enormes y necesitamos conversar más; así que quiero agradecerles profundamente por el diálogo".

“Estas instancias son fundamentales para profundizar el debate educativo. Un dato positivo en el marco de los grandes desafíos que enfrenta el sistema, es que la alfabetización inicial se plantee desde los distintos espacios como una prioridad,” reflexionó Ignacio Ibarzába, director ejecutivo de Argentinos por la Educación al finalizar el encuentro.

Cabe destacar que el conversatorio, al cual se convocaron a los referentes de educación de todas las fuerzas políticas, fue moderado por los periodistas Luciana Vázquez y Ricardo Braginski.

Frases destacadas:

Germán Lodola, referente de Educación de Unión por la Patria: “Educación y trabajo son los dos grandes ordenadores de la vida social: que los chicos estén en la escuela y los padres puedan trabajar ordena la sociedad, y eso quedó de manifiesto en la pandemia. Tenemos que prepararlos para una inserción rápida en el mundo formal del trabajo. Debemos pensar en empleo de calidad".

En tanto a la evaluación de los alumnos y el nivel educativo, sostuvo que “La procedencia económica de los alumnos es lo que marca el desempeño escolar. Y eso se mejora con inversión; no sólo con medición. La inversión educativa es central. El derecho a la educación se garantiza con inversión continua”.

Fabio Quetglas, referente de Educación de Juntos por el Cambio: “La escuela media tiene que preparar a los alumnos para el mundo del trabajo; saber cómo desenvolverse, perderle el miedo al fracaso; y eso es importante que ocurra en un contexto cuidado como es el sistema educativo. Hay que construir herramientas de integración adecuadas”.

Respecto a la evaluación de los alumnos y el nivel educativo, expresó “Basta de tener discusiones hipócritas; tengo compromiso, quiero que se invierta en educación pero quiero tener una discusión sincera. Invertir sin medir primero es burocratista. Hay que invertir y medir para saber dónde invertir; y a los primeros que hay que medir es a los funcionarios”.

Walter Grahovac, referente de educación de Hacemos por nuestro país: “Trabajar permite tomar decisiones libres sobre su propio progreso. Y nosotros creemos que la escuela debe incluir espacios para la formación para el mundo del trabajo. Pero los alumnos no van a mejorar su capacidad de aprender nuevas tecnologías si no mejoran su capacidad de comprensión de lengua y matemáticas.” En su evaluación con respecto a los alumnos y el nivel educativo, concluyó que “La clave para mejorar el desempeño es la formación docente".