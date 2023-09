Bullrich prometió una nueva política agropecuaria para apoyar al campo

Más de un centenar de mujeres productoras agropecuarias de Rafaela y pueblos de la región participaron ayer por la tarde de un encuentro con Patricia Bullrich en el campo de la familia Armando ubicado en la zona este del periurbano de esta ciudad. "Es un placer estar aquí con ustedes", dijo la candidata presidencial de Juntos por el Cambio apenas se bajó del pequeño bus bautizado como la Patoneta. Rápidamente fue rodeada en busca de un saludo o de una foto por muchas mujeres que lucían banderas argentinas. "Yo quiero que me firme mi bandera", dijo una de las productoras entusiasmadas con el encuentro.

La reconocida empresaria agropecuaria, Elisita Armando, fue la anfitriona de esta reunión que obligó al comité organizador a preparar un sonido cuando confirmaron una importante respuesta a la convocatoria.

La vicegobernadora electa, Gisela Scaglia junto al intendente electo, Leonardo Viotti, se hicieron cargo de las palabras de bienvenida. "Quiero agradecer a Elisita Armando por facilitar el campo para que se realice la reunión con Patricia y todas ustedes. Como vicegobernadora electa, soy una mujer de campo, mis padres, mis abuelos son productores agropecuarios. Alguna de ustedes hoy serán voceras del campo de esta zona para que cuenten cómo ven al sector, qué se necesita, qué esperan", señaló Scaglia.

Después fue el turno de Elisita Armando quien destacó su pasión y su experiencia como productora: "Tengo 70 años de actividad en el campo, nunca estoy cansada los domingos, vengo al campo donde nunca me aburro. Me encuentro con mis nietos, con mis bisnietos". Luego de plantear los desafíos a nivel local para producir en el periurbano y pedir "urbanizar de forma inteligente", agradeció a todos por estar en su casa y se sentó al lado de Bullrich.

En esa reunión con modalidad taller, un grupo de productoras fue tomando el micrófono para plantear su mirada sobre el sector, y entre otras frases, quedaron las siguientes:

-La leche hay que entregarla todos los días, un animal no crece de un día para otro.

-Necesitamos políticas de mediano y largo plazo que nos den previsibilidad.

-Lo que producimos lo vendemos a un dólar oficial que es ficticio y lo compramos a un dólar mucho más alto.

-Necesitamos obras de infraestructura, como canales y mejores caminos rurales.

-En el campo se realizan actividades que generan recursos para el país, pero en los últimos años está confiscado, vapuleado.

-La agricultura invierte en seis meses, y cosecha a los seis meses. Puede aportar 20 mil millones de dólares o más a la economía del país y de nuestros pueblos y ciudades.

-La sequía es uno de principales problemas del momento. Pero la carga fiscal también, si fabricaríamos escobas, de cada diez, siete se la damos al Gobierno puestas en Buenos Aires.

-La burocracia estatal que nos exige declaraciones juradas, censos, inscripciones en este registro o en otro.

-La inseguridad en los campos, los ladrones, los cazadores furtivos, los leñadores que podan y talan nuestros árboles.

-La falta de precios estables para la lechería hace que cierren tambos por falta de rentabilidad.

-La producción de soja se rige por las cotizaciones del mercado de Chicago, pero en materia de leche no tenemos un sistema que permita generar equilibrios.

-Hoy los productores agropecuarios somos trabajadores tranqueras adentro, siempre pensamos en producir. Pero somos castigados por guardar y ahorrar un quintal se soja.

-Tenemos dos socios mayoritarios, el clima que es adverso, y el gobierno de turno, que también es adverso en este momento.

-Necesitamos reglas claras y previsibilidad para poder tomar las mejores decisiones de inversión.

-Cuando vos (Bullrich) seas gobierno te queremos ayudar, pero no va a ser fácil, porque ahora tenemos la declaración de desastre por sequía, por tanto recién vamos a pagar anticipos de Ganancias en diciembre de 2024, así que no vas a contar con esos ingresos.

-Con el dólar libre vamos a andar mejor, vamos a sobrevivir.

-Las retenciones nos quitan los ahorros con los que en otros tiempos comprábamos el campo del vecino. Entonces, ¿quiénes están comprando los campos? Los sindicalistas, los políticos, los industriales, los que no saben de campo y solo es una inversión. Nosotros sabemos pero no podemos porque nos quitan recursos, necesitamos volver al mercado inmobiliario.

-El campo no necesitan que le den algo, sino que lo dejen trabajar.

El cierre estuvo a cargo de Bullrich, quien agradeció "a todas por venir, gracias a la patrona Elisita por el espacio para que nos podamos escuchar". "Lo que nos está pasando no es casualidad, hace 20 años un sistema político decidió poner al campo como enemigo con la idea de extraerle todos los recursos, todo con el verso y el relato de la oligarquía", expresó a modo de introducción. "Cuando se metieron con el campo no pensaron que se iba a levantar, como fue en 2008 con la Resolución 125. También eligieron a la prensa como enemigo y a los dirigentes opositores como nosotros", completó.

Bullrich consideró que "en los últimos 20 años el Estado creció en un 100 por ciento, eso significa que toda la riqueza que se produce en la Argentina, en el campo, en la industria y en el comercio, fue a parar a un Estado costoso que además consolida un poder que busca controlar y aplastar a toda la sociedad, el campo sufrió más que nadie, y lo sigue haciendo". "Las razones son simples, los sistemas que se controlan desde un poder son los que tienen más empleo público que privado", explicó.

"Acá se inventaron los impuestos más regresivos, como las retenciones, que nos aplican ni en Uruguay, ni en Brasil ni en Paraguay. Esos países hacen exactamente lo contrario a lo que hace la Argentina, y son cada vez más competitivos. Acá el Estado nacional se lleva el dinero de los campos para mantener el empleo de la militancia", cuestionó sin nombrar a los gobiernos kirchneristas.

La candidata presidencial de JxC afirmó que "nosotros somos exactamente lo contrario, somos los que nos opusimos al kirchnerismo y en particular defendimos al campo, siempre estuvimos de su lado porque creemos que el motor más importante de la economía argentina es el campo, más allá de que en la actualidad adquieren protagonismo la energía con Vaca Muerta, la minería y la pesca".

Y luego avanzó con propuestas para el sector. "Vamos a levantar el cepo cambiario lo antes posible", disparó. "Vamos a tener un sistema bimonetario que permita la utilización del dólar como moneda de transacción, por lo que van a poder vender y cobrar en dólares sin que nadie le saque la mitad de la producción", expreso Bullrich.

Además, anticipó que en caso de ser presidente impulsará "la simplificación de todos los sistemas en los organismos que hacen a la actividad agropecuaria, como el Senasa y el INTA, en los que ingresarán profesionales por concurso, sin militancia".

"Para los tambos, tenemos una idea para generar un sistema de fijación o negociación de precios con un mercado de buenas prácticas", esbozó antes de finalizar porque el tiempo apremiaba y le advertían que en la Plaza la esperaban más de 500 personas. Igual se retiró con lentitud porque respondió a todos los pedidos de fotos, incluso de jugadores de fútbol transpirados y en pantalón corto que se acercaron desde el predio de fútbol 7 del Paseo del Este.