Bullrich dijo que en la Argentina se viene un cambio como en Santa Fe y Rafaela

Patricia Bullrich va camino a despertar una mística especial a partir del contacto directo con la gente, como sucedió ayer en Rafaela, donde jóvenes y no tanto buscaron sin rendirse en el intento una foto con la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Más de 500 personas la esperaron casi dos horas en la Plaza 25 de Mayo para escucharla, aplaudirla y mimarla con ese cántico de batalla electoral "se siente, se siente, Patricia Presidente".

"En marcha para liberar a la Argentina del kirchnerismo. Nuestra marcha no se detiene. Y en Santa Fe estuvimos en su ciudad capital, en Esperanza y seguimos nuestro camino a Humboldt, Nuevo Torino, Bella Italia, Rafaela, Sunchales y muchos pueblos más", señaló en sus redes sociales en referencia a la recorrida federal que inició a bordo de la "Patoneta" hace una semana y que se extenderá hasta el 19 de octubre.

Cerca de las 16 horas, Bullrich llegó a Rafaela para su primera actividad: un encuentro con un centenar de mujeres productoras agropecuarias donde escuchó al menos una decena de testimonios para luego anticipar qué tiene pensado en materia de política para el campo -ver pág. 5-. En la Patoneta, con la cual efectúa la gira "Vamos por Argentina", estuvo todo el día la vicegobernadora electa, Gisela Scaglia, el candidato a diputado nacional por Santa Fe, José Núñez, y en esta ciudad se sumó el intendente electo, Leonardo Viotti. En tanto, Maximiliano Pullaro acompañó la marcha hasta Esperanza.

Bullrich confió que "en la Argentina se viene un cambio como ya sucedió en Santa Fe con Maxi Pullaro y en Rafaela con Leo Viotti". "Se viene un cambio en serio, como hizo Santa Fe decididos a terminar con el kirchnerismo y empezar una etapa de prosperidad y de paz, donde la educación, la salud y los jubilados no padezcan este presente. Estamos decididos a hacer un país ordenado, donde el caos se termine, la gente pueda salir a la calle y no te maten, los narcos no invadan ciudades", subrayó ante los aplausos al pie del monumento al General San Martín, en la Plaza 25 de Mayo.

"Cuidaremos a quienes nos cuidan, no podemos dejar a los policías que siempre terminan juzgados mientras los delincuentes están libres. La única ideología que tenemos es proteger a los ciudadanos, por eso decimos el que las hace las paga en serio", expresó Bullrich que incluso se dio tiempo para "jugar" con su discurso que lo completaba el público. "El que las hace?" preguntaba la candidata a presidente mientras la gente respondía con fuerza "las paga".

A un mes de las elecciones generales, difundió ayer en sus redes sociales un nuevo spot de campaña en el que promete crear una cárcel de "máxima seguridad" en caso de llegar a la Casa Rosada, con chicana incluida para el kirchnerismo. "Vamos a hacer la cárcel más importante para meter a los narcos, los criminales, los violadores, con la mejor tecnología, sin ningún tipo de comunicación, ni los abogados van a tener comunicaciones privadas. Como están acostumbrados a poner nombres de ellos, esa cárcel se va a llamar Doctora Cristina Fernández Kirchner" enfatizó Bullrich enfervorizado ante el aplauso de los rafaelinos.

En este escenario, la candidata presidencia de JxC destacó la seguidilla de triunfos electorales de su espacio en diversas provincias, como San Juan, San Luis, Santa Fe y Chaco. "Las ganamos porque somos la única coalición política que dio todas las batallas que tenía que dar para que Argentina no se convirtiera en una dictadura. Defendimos al campo, a la Justicia Independiente, a los argentinos de trabajo durante la pandemia, para que no se lleven a Vicentín, salimos a defender a Nisman cuando lo asesinaron, a la Patria cuando quisieron llevar a los que atentaron a la AMIA y que los juzguen los mismos asesinos", afirmó.

Al repasar la plataforma electoral, resaltó que su eventual gobierno pondrá "un acento muy fuerte en la educación, estamos en el país de Sarmiento, en donde los que tenían plata y los que no iban a la misma escuela, tuvimos un país en donde teníamos buenas escuelas y universidades e incluso llegamos a tener 5 premios Nobel". "Lo que queremos es que la gente quiera volver a dejarle una buena educación a sus hijos", amplió a la vez que prometió una ley que garantice 190 días de clases porque la Argentina "necesita un nuevo Sarmiento 5.0″.

Otro de los pilares de su gestión presidencial será la seguridad: "Vamos a luchar en serio, como lo hicimos en Rosario cuando sacamos los narcos de Rosario con Maxi (Pullaro) como Ministro. Sabemos que Rafaela está viviendo una crisis brutal de inseguridad, que está invadida de narcos. No lo vamos a dejar solo a Leo, lo vamos a ayudar para sacar los narcos de Rafaela".

Antes de su discurso en el centro de la plaza, Bullrich realizó declaraciones ante la prensa rafaelina en la que criticó a sus dos principales adversarios, Sergio Massa y Javier Milei. "Nosotros estábamos en un pozo, vino Massa y lo profundizó", señaló respecto al actual ministro de Economía. "Nos deje el país como nos deje, nosotros lo vamos a sacar para adelante. Sabemos cómo salir de la inflación, cómo sacar el cepo y liberar la producción", subrayó.

Con respecto al candidato libertario, rechazó su plan de dolarización al sostener que "dolarizar sin dólares es dejar a la economía absolutamente desprotegida, no se puede vivir con una sola moneda.

Bullrich llegó a Rafaela y le dio su tiempo a la gente. Posó con entusiasmo ante cada uno que le pidió retratarse con ella, antes del acto y también después cuando la esperaban para viajar hacia Sunchales. "Gracias por la energía. Gracias Rafaela", alcanzó a decir Scaglia, quien además arengó con el "sí se puede" que coreó el público.

Viotti había sido el encargado de la apertura del encuentro. "Pato, todo los que hoy están acá es una muestra del apoyo que tenés de toda Rafaela, te necesitamos en el Gobierno para dar la lucha por la educación, por la producción, por la seguridad", dijo con una inocultable felicidad por la convocatoria.

"Leo es una gran persona, es un luchador y va a levantar a la ciudad", devolvió gentilezas Bullrich. Alrededor estaban también los concejales rafaelinos Germán Bottero, Lisandro Mársico y Ceferino Mondino al igual que el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira.