Dos jóvenes mujeres de 19 y 22 años demoradas con cocaína y marihuana

En la tarde del viernes, personal de Comando Radioeléctrico procedió a identificar a dos jóvenes mujeres de 19 y 22 años, las cuales se conducían en un motovehículo e hicieron caso omiso a las órdenes del personal actuante, en intersección de calles San Lorenzo y 26 de Enero.

Así las cosas, personal policial femenino procedió al chequeo palpáreo de ambas, arrojando resultado negativo.

Momentos después, cuando les pidieron que exhiban lo que contenía la mochila que transportaban, en el interior de la misma había elementos personales, y una riñonera, la cual contenía 18 envoltorios de una sustancia que aparentaba ser estupefacientes.

Por tal motivo procedieron a la aprehensión de ambas mujeres, en presencia de testigos, y al lugar arribó poco más tarde personal de de la Dirección Regional Operativa V (DRO V- AIC Antinarcóticos) quienes se hicieron cargo de las actuaciones.



LA DROGA

Es así que el personal Antinarcóticos volvió a realizar una requisa sobre ambas mujeres, Ayelén C. de 22 años y Candela V. de 19, quienes circulaban a bordo de una motocicleta marca Honda Wave 110 c.c., hallándose 18 envoltorios de nylon que contenían una sustancia polvorienta, y también así otro que contenía una flor vegetal aparentemente de marihuana, 3 celulares y dinero en efectivo por un total de $14.300 pesos.

Consultadas sobre quién era la propietaria del material estupefaciente, Ayelén C. respondió que eran suyas.

Ya en la sede de la DRO V el pesaje y prueba de campo arrojó la cantidad de 18 envoltorios conteniendo un total de 13 g de cocaína, y 1,29 g de marihuana.

Consultada la Fiscalía y el Juzgado Federal sobre los pasos a seguir, la Fiscalía dispuso que se proceda al secuestro del material estupefaciente, y se la notifique por infracción a la Ley 23.737 de Drogas, a Ayelén C. y que continúe en estado de libertad siendo sus elementos reintegrados a la joven.