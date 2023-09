El ministro de Economía inauguró una sede policial

El ministro de Economía, Sergio Massa, inauguró este sábado en la ciudad de Rosario una nueva base operacional para reforzar la seguridad en ese distrito y anunció que va a instalar allí la Superintendencia Nacional de Investigaciones Criminales de la Policía Federal.

"Tenemos que tener en Rosario a la Policía Federal", aseguró, y agregó que "Tomamos la decisión, junto al ministerio de Transporte, de poner a disposición de la Policía Federal el edificio histórico de la estación de Central Córdoba e instalar allí la superintendencia nacional de investigaciones criminales", sostuvo Massa.

En ese marco, el candidato presidencial afirmó que para "exigirle resultados" a las fuerzas de Seguridad el Estado le tiene que "dar todas las herramientas que necesita para poder trabajar". Y subrayó: "Tenemos que trabajar para que este Rosario vuelva a ser de los que trabajan, de los que producen, de los que sueñan y de los que la aman".

A su vez, el titular de Hacienda dijo que en caso de llegar a ser presidente de la Argentina, se va a "tomar como personal devolverle a Rosario, la paz, la tranquilidad y la seguridad", y agregó: "No somos palabras, somos hechos. Hacemos más que hablar".

Durante el acto en la ciudad santafesina estuvieron presentes el gobernador de la provincia, Omar Perotti; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el ministro de Transporte de la Nación Argentina, Diego Giuliano, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano.

Pero no participó de la ceremonia el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, de quien depende la Policía Federal. La campaña todo lo puede, hasta el punto que un ministro de Seguridad inaugure una sede policial.

Por su parte, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, manifestó: "Nuestro compromiso es que tenemos fecha de llegada a la ciudad de Rosario y no tenemos fecha de partida, nos vamos a quedar todo el tiempo que sea necesario para trabajar articuladamente para devolverle la seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad".

A su vez, durante su discurso, el intendente de la ciudad de Rosario, afirmó: "para nosotros cada paso que se dé en el marco de un país que entienda que a Rosario no hay que comentarla, hay que ayudarla. Es un paso que vamos a acompañar con firmeza".