Sportivo Norte, líder, visita a Ferro

La Liga Rafaelina de Fútbol sigue adelante con la disputa de sus principales campeonatos y este domingo habrá mucha acción.

Por la Primera A, en el juego destacado del capítulo 13 del Clausura, Ferrocarril del Estado recibirá en Los Nogales al líder del torneo, Sportivo Norte.

El conjunto local viene de golear 5-0 a Tacural como visitante y de esta forma volvió a la victoria tras el empate 1-1 con Atlético de Rafaela en la fecha anterior. El ‘Negro’ sigue intratable y ganando. Viene de derrotar 1-0 a Brown de San Vicente, sumando así un nuevo triunfo en el certamen que lo tiene con 11 ganados y 1 perdido.

También hoy se presentará Ben Hur, recibiendo a Florida de Clucellas.

La BH viene de ganar 2-0 el clásico a 9 de Julio y la ‘Flora’ de car por 1-0 con Unión de Sunchales.

En otros juegos, Deportivo Aldao recibirá a Atlético María Juana y Argentino de Humberto a Libertad de Sunchales.



EL PROGRAMA DE PARTIDOS



12.00hs Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte (Franco Ceballos); 15.30hs Dep. Aldao vs Atlético María Juana (Guillermo Vacarone), Argentino de Humberto vs Deportivo Libertad (Raúl Cejas); 16.30hs Ben Hur vs Florida de Clucellas (Fabio Rodríguez).



YA JUGARON



Miércoles 20/09: Unión de Sunchales 1 – Atlético de Rafaela 3. Jueves 21/09: Deportivo Josefina 4 – 9 de Julio 4. Viernes 22/09: Argentino Quilmes 2 – Argentino de Vila 1, Deportivo Ramona 2 – Deportivo Tacural 1, Brown San Vicente 1 – Peñarol 0.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 33, puntos; Ben Hur 28; Ferro 27; Libertad 25; Peñarol 25; Atlético de Rafaela 24; 9 de julio 22; Quilmes 22; Brown San Vicente 17; Deportivo Aldao 15; Florida de Clucellas 14; Deportivo Ramona 13; Unión de Sunchales 12; Argentino de Humberto 12; Deportivo Tacural 7; Argentino de Vila 7; Deportivo Josefina 7.



PRIMERA B



Este domingo tendrá continuidad la fecha 11 del torneo Clausura de la Primera B, que ya tiene algunos encuentros disputados.



ZONA NORTE



Viernes 22/09: Sp. Roca 2– Independiente San Cristóbal 0.

Sábado 23/09: Sp. Aureliense 2– Tiro Federal 9.



Domingo 24/09: 16.30hs Independiente Ataliva vs Deportivo Susana, Moreno de Lehmann vs Atlético Juventud, Deportivo Bella Italia vs San Isidro de Egusquiza. Libre: Belgrano de San Antonio.



LAS POSICIONES: Atl. Juventud 22, puntos; Ind. Ataliva 21; Belgrano 18; San Isidro 17; Ind. San Cristóbal 14; Roca 13; Bella Italia 11; Moreno 11; Tiro Federal 11; Sp. Aureliense 3; Susana 3.



ZONA SUR



Viernes 22/09: Defensores de Frontera 2 – Atlético Esmeralda 10.

Domingo 24/09: 15.30hs Sportivo Santa Clara vs Bochófilo Bochazo, San Martín de Angélica vs La Hidráulica, Zenón Pereyra vs La Trucha FC. Libre: Talleres de María Juana.



LAS POSICIONES: La Trucha 25, puntos; Bochazo 20; Atl. Esmeralda 19; Sp. Santa Clara 17; Talleres (MJ) 12; Juventud Unida (Villa San José) 12; Libertad (EC) 10; Zenón Pereyra 7; Def. de Frontera 7; La Hidráulica 6; San Martín 6.



FEMENINO



Este domingo, en cancha del Deportivo Libertad de Sunchales, se disputará una nueva fecha del torneo Femenino liguista.

Desde las 11.15hs, los siguientes encuentros: Sub-14: Bochazo vs Argentino de Humberto, Primera: Deportivo Susana Verde vs Atlético de Rafaela, Deportivo Susana Blanco vs Libertad de Sunchales. Postergado: Sub-14, para el martes 3/10: 9 de Julio vs Atlético de Rafaela.