La Crema tendrá dos bajas para el juego ante For Ever

Tras el encuentro del viernes por la noche en Mendoza, Atlético de Rafaela regresó a nuestra ciudad y desde mañana comenzará a prepararse para recibir, el próximo domingo a Chaco For Ever, por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional.

Dicho encuentro se disputará en el estadio Monumental, desde las 18.30 hs.



El entrenador de la ‘Crema’, Ezequiel Medrán, tendrá que realizar al menos dos modificaciones obligadas en su próxima presentación. Los defensores Fabricio Fontanini y Gabriel Risso Patrón llegaron al límite de amonestaciones y serán bajas ante los chaqueños.

El que podrá volver es Alex Luna, quien recibió solo una fecha tras la expulsión en el juego ante Deportivo Maipú y cumplió ante la Lepra mendocina.



Luego de enfrentar a Chaco For Ever, Atlético irá a Mitre de Santiago del Estero y cerrará recibiendo a Chacarita Juniors.