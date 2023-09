“Del arbitraje no vamos a hablar”

Atlético de Rafaela se volvió con las manos vacías y masticando mucha bronca de su visita a Independiente Rivadavia de Mendoza tras la derrota por 2 a 1, en un encuentro repleto de polémicas que perjudicaron al elenco rafaelino.



“Del arbitraje nosotros no vamos a hablar”, le contó a este medio Fabricio Fontanini, capitán del elenco rafaelino, quien luego agregó: “Todo está a la vista y los periodistas, la gente puede sacar sus propias conclusiones de lo que se ve, nosotros como equipo, como grupo, somos conscientes que tenemos que dar el 110% en cada partido, quedan todas finales y las vamos a jugar como tal”.



A manera de ‘consuelo’, los dirigidos por Ezequiel Medrán se pueden quedar tranquilos, ya que le jugaron de igual a igual, incluso superándolo en varios pasajes del juego. Por tal motivo, pese a la espina clavada por este sinsabor que cortó con la racha de nueve sin caídas, Fontanini, expresó: “Siempre hay cosas por mejorar y corregir, pero le jugamos de igual a igual a un equipo que estuvo siempre arriba, en una cancha difícil, con su gente y nos queda el sabor amargo de que nos vamos con las manos vacías después de haber hecho un tremendo esfuerzo”.



En relación al encuentro, a lo futbolístico, el capitán albiceleste analizó: “Se dio el partido que habíamos pensado, muy duro, complicado, ellos se iban a venir desde el minuto cero pero creo que los teníamos controlados; pudimos ponernos en ventaja y ellos en una jugada de algunos rebotes consiguen la igualdad faltando pocos minutos para que termine el primer tiempo. Ya en el complemento fue otra cosas, con algunas jugadas polémicas, creo que el triunfo de ellos no es merecido, por eso nos vamos muy tristes”.



Al torneo le quedan tres fechas y la ‘Crema’ no se puede dar tiempo para lamentos. Descansar el fin de semana y desde el lunes poner la cabeza en lo que viene: Chaco For Ever, rival que ayer ganó y lucha en la zona baja.



Y en relación a ello, el Muro (que no podrá estar, ver aparte) indicó: “Con Chaco sabemos que es otro partido duro, que ellos se juegan la permanencia, que tienen que sumar. No hay ningún partido fácil o accesible en esta categoría y como decía, hay que dar todo, más en casa, salir desde el minuto cero a buscar el partido y no dejarlos jugar, someterlos y que no tengan chances de nada”.