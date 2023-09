Gran Barata por Elecciones

Mientras el Presidente no cumple rol alguno en la campaña, el ministro de Economía y candidato a presidente lanza medidas por doquier para aliviar consecuencias de problemas que no puede solucionar ahora, aunque dice que sí podrá hacerlo en caso de ser el jefe de Estado desde diciembre.

Momentos definitorios en nuestra economía argentina, encepada, sin inversiones, campeona del mundo en presión impositiva, con gasto público desbordado y una emisión monetaria que nos encamina hacia una hiperinflación. A esto debemos sumar la inexistencia de reservas en el amenazado de cierre y demolición de BCRA, una deuda tanto interna como externa que no para de crecer y un tesoro que tiene más gastos que ingresos.

Pero el principal problema de la hacienda argentina se encuentra en el cepo cambiario, ya que nadie que posea dólares, argentino o extranjero, va a vender un dólar a 350 pesos cuando en el mercado libre se vende a más del doble. Pero para ingresar dólares al país, debo hacerlo a la cotización más baja y eso plancha todos los negocios. La salida del cepo es crucial para la próxima administración. Sin duda, si se logra hacerlo correctamente, tendremos un gran crecimiento en el país.

El principal escollo que impide levantar el cepo es la gran y creciente bola de Letras de Liquidez (Leliq) en poder del muy mal administrado BCRA, ya que está alimentada por los depósitos de los ahorristas, principalmente de plazo fijo que acuden a los bancos a recibir la estrambótica tasa del 118% anual y las entidades financieras con dichos fondos integran las letras para que el BCRA rescate los pesos en circulación. El riesgo latente es que, si en algún momento se levanta el cepo y los ahorristas deciden abandonar los depósitos en los bancos y pasarse a dólares, ahí descubriremos que el Banco Central está desnudo y el descubrimiento va a ser doloroso.

Mientras tanto, nadie se ocupa de los problemas verdaderos de la Argentina y el ministro de Economía lanza una gran oferta de beneficios para los ciudadanos, con sorteos de electrodomésticos y vehículos incluso, sin tener en cuenta que produce más daños que beneficios a la población.

Cuando un jefe de familia les comunica a sus hijos que irán de vacaciones, seguramente en la previa se reunió con su cónyuge y en equipo planearon de donde obtendrían los ingresos o que gastos restringirían para poder financiar los costos que el viaje origine. Pero nuestro ministro, hoy candidato a Presidente, ni se reunió con el presidente y lanzó, hasta ahora 22 medidas que aumentan el gasto público, sin prever los recursos para los mismos, como una “Gran Barata de Final de Mandato”.

Nombraremos solo algunas de las medidas, pero todas son de público conocimiento: aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para personas físicas, devolución de parte del impuesto al valor agregado, créditos a tasas menores a la mitad de las de mercado para monotributistas y empleados en relación de dependencia. Bonos para jubilados y para algunos planes sociales. Otro bono para el personal doméstico, retenciones cero para algunas economías regionales y algunas resoluciones electoralistas más.

Las medidas terminan siendo como el perro que se muerde la cola, porque mejoran algo la situación en lo inmediato, pero en breve la inflación borrará los beneficios, porque al no haber recursos genuinos para financiar el exceso de gasto, el mismo se cubrirá emisión monetaria, que repercutirá en una suba de precios, entre los que tenemos el incremento de la divisa como estrella y la pobreza creciente como estigma.

Por un lado, es una buena noticia la baja de impuestos, pero sería mejor noticia la baja del gasto. Si se mantiene el mismo nivel de egresos y sacamos recursos, la baja de impuestos, sin prever cómo financiaremos el cambio en la matriz de ingresos, solo crearemos un nuevo problema. De parche en parche. Pero parece que a quienes lanzaron la “Gran Barata” de final de final de mandato, le importa poco cómo será la economía argentina dentro de un par de semanas cuando pase la elección. ¿Y a vos que beneficio te tocó?



