Empleo: una región del país sorprende por expectativas

El noreste argentino, que comprende las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, es la región argentina con mayor expectativa de contratación de personal en el último trimestre del año. Así lo consignó la última Encuesta de Expectativas de Empleo (ENE) de la consultora especializada en recursos humanos ManpowerGroup.

Uno de los datos salientes es que la región que arroja la expectativa de contratación más fuerte es el Noreste Argentino (NEA), con una ENE de +17%. En cambio, el Noroeste Argentino (NOA) reporta las intenciones más débiles, con una ENE de +3%.

El informe fue obtenido tras encuestar a más de 700 empleadores argentinos, quienes reportaron un aumento del 11% en las Expectativas Netas de Empleo (ENE), ajustado por estacionalidad, demostrando un aumento de 6 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior.

El trabajo de campo fue realizado entre el 1 y 31 de julio, momento en el que se renegoció la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego del cierre de listas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Los resultados revelaron que el 31% de los empleadores encuestados planea aumentar su dotación de personal, el 23% disminuirlas, el 43% no espera realizar cambios y el 3% restante no sabe si los realizará durante el periodo relevado.

Cabe destacar que el valor de la ENE se obtiene al tomar el porcentaje de empleadores que espera incrementar su dotación de personal y restar el porcentaje de aquellos que proyectan una disminución durante el próximo trimestre.

"Notamos un leve repunte en las expectativas de contratación para el último trimestre del año, traccionado principalmente por los sectores más dinámicos de la economía, que a su vez se muestran inmunes al contexto electoral", reflexionó Luis Guastini, director general de ManpowerGroup Argentina.

Y agregó: "Sanidad y Ciencias de la Vida, Tecnología de la Información y Servicios de Comunicación son los que encabezan los resultados de esta encuesta, ya que tienen su propia demanda y los empleadores necesitan cubrir esas vacantes".



COMPARACIONES POR SECTOR

De acuerdo con el informe, en ocho de las nueve actividades económicas relevadas los empleadores esperan incrementar sus nóminas entre octubre y diciembre del 2023.

El sector de Sanidad y Ciencias de la vida lidera esta tendencia, con una ENE positiva de 23%, seguido por Tecnología de la Información y Servicios de Comunicación, ambos con expectativas de crecimiento del 17%, y Energía y Servicios Públicos con 15%.

Por otro lado, quienes reportan las expectativas de contratación más débiles para el último trimestre del año son Finanzas y Real Estate con una ENE negativa de 8%, seguido por Bienes y Servicios de Consumo que, si bien espera un incremento en las contrataciones de personal, sería sólo del 9%.

En comparación con el tercer trimestre del 2023, las expectativas de contratación se fortalecen en ocho de los nueve sectores industriales relevados. El mayor incremento es reportado por Tecnología de la Información, revelando un aumento de 22 puntos porcentuales. Luego se encuentra Sanidad y Ciencias de la vida, que marca un incremento de 18 puntos, seguido por Energía y Servicios Públicos, que revela un fortalecimiento de 15 puntos. Por el contrario, Industrias y Materiales se debilita en 1 punto porcentual.

Con respecto al mismo período del año anterior, las intenciones de contratación se fortalecen en siete de los nueve sectores industriales. Tecnología de la Información demuestra la mayor variación, con un incremento de 27 puntos porcentuales, seguido por Sanidad y Ciencias de la vida, con un aumento de 25 puntos.



COMPARACIONES

REGIONALES

En las seis regiones del país encuestadas, los empleadores esperan aumentar sus nóminas durante el cuarto trimestre del 2023. El NEA lidera esta tendencia (+17%), seguido por la Patagonia (+14%), mientras que el NOA arroja las expectativas de contratación más débiles, revelando una expectativa de crecimiento de 3%.

En comparación con el periodo relevado anteriormente, los resultados de la Encuesta indican que las intenciones de contratación aumentan en cinco de las seis regiones.

La región Pampeana lidera esta tendencia con un incremento de 8 puntos porcentuales, seguido por el NEA, con una mejora de 7 puntos. Mientras que el NOA muestra un decrecimiento de 12 puntos porcentuales.

En tanto, la comparación interanual indica que las expectativas aumentan en las seis regiones. Los aumentos más significativos en las intenciones de contratación se observan en el NEA y la región Pampeana, con 22 y 15 puntos porcentuales respectivamente.



EXPECTATIVAS MUNDIALES

En América, los empleadores de los once países relevados esperan aumentos en sus expectativas de contratación para el último trimestre de 2023. Costa Rica presenta las expectativas más altas de la región (+41%), seguido por Brasil (+38%).

Por el contrario, la Argentina es el país que arroja las expectativas más débiles de la región (+11%), seguido por Canadá (+27%), y Colombia (+32%). A nivel mundial, los empleadores proyectan aumentar sus nóminas en los 41 países y territorios encuestados.