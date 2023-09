CRAR tuvo una tarde para el olvido frente a Jockey

El Círculo Rafaelino de Rugby tuvo una tarde que no pudo cumplir sus expectativas, en el trascendente partido por la tercera fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral ante Jockey de Venado Tuerto. El equipo Verde perdió en el predio de la Ruta 70 por 58 a 33, en un duelo donde quedaron expuestas más diferencias de las esperadas teniendo en cuenta que en el torneo regular habían ganado un duelo cada uno en los partidos entre sí.

El elenco del sur provincial, que ahora es el único vanguardista, consiguió aprovechar prácticamente al máximo los errores del equipo de nuestra ciudad, que no obstante en la parte ofensiva realizó un buen encuentro y hasta los 20 minutos del segundo tiempo parecía estar en condiciones de luchar por la victoria. Sin embargo, el equipo del sur provincial fue muy punzante y certero para lograr un abultado score.

Los puntos rafaelinos fueron con los tries de Santiago Kerstens, Esteban Appo, Juan Ignacio Ghizzoni, Gastón Kerstens y Mateo Ferrero. Además, Santiago Kerstens tuvo cuatro conversiones.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Alejandro Chiavon fue con: 1- Juan Ignacio Ghizzoni, 2-Martín Barberis y 3-Ticiano Hang; 4- Juan Cruz Karlen y 5- Juan Manuel Inwinkelried; 6- Gastón Kerstens, 7- Manuel Mandrille y 8- Facundo Aimo; 9- Esteban Appo y 10- Santiago Kerstens (C); 11- Ricardo Brown, 12- José Francone, 13- Leonardo Sabellotti; 14- Mateo Ferrero; 15- Jerónimo Ribero.

Cambios: Gabriel Morales por Ghizzoni, Jorge Requelme por Hang, Juan Pablo Imvinkelried por Karlen, Franco Davicino por Juan M. Imvinkelried, Facundo Ledesma por Mandrille, Benjamín Acosta por Brown y Martín Bocco por Ribero.

De esta manera, el elenco Verde tendrá que enfocarse ahora en el próximo encuentro, como visitante ante Rowing.



OTROS RESULTADOS

El resto de la tercera fecha arrojó estos marcadores: Tilcara 28 - La Salle 24 y Los Caranchos 10 - Rowing 8. Libre: Alma Juniors.

Posiciones: Jockey 14; Rowing 10; Los Caranchos 9; Tilcara 8; CRAR 5; La Salle 3 y Alma Juniors 0.

Próxima fecha (4ª, 30/9): Rowing vs. CRAR; La Salle vs. Los Caranchos y Jockey VT vs. Alma Juniors. Libre: Tilcara.