Unión de Sunchales juega en Pergamino

Una misión complicada tendrá este domingo Unión de Sunchales, cuando visite desde las 17 al puntero de la Zona 3, Douglas Haig de Pergamino en uno de los encuentros correspondientes a la 32ª fecha del Federal A. El arbitraje estará a cargo del cordobés César Ceballos.

El elenco dirigido por Marcelo Milanese no está en una situación muy complicada con el descenso, pero no debe descuidarse en estas últimas fechas para no llegar preocupado al final. A la vez, un par de resultados favorables pueden ponerlo otra vez en carrera por la clasificación.

Los demás compromisos serán: a las 15 Sp. Las Parejas vs. DEPRO, Fernando Rekers; a las 16 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Sp. Belgrano, Juan Ignacio Nebbietti. El lunes a las 15.30 completarán Independiente de Chivilcoy vs. Defensores de Villa Ramallo, con arbitraje de Maximiliano Macheroni.