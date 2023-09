9 de Julio va por el golpe

Hoy puede ser un gran día, es lo que anhelan todos los que forman parte del León. Empezando por el plantel y cuerpo técnico, que intentará aprovechar el muy buen momento con cuatro partidos sin derrotas (dos triunfos y dos empates) para sorprender al sólido líder de la Zona 4, Gimnasia y Tiro de Salta. El encuentro, correspondiente a la 32ª fecha, se disputará este domingo desde las 15 en el estadio Gigante del Norte, con el arbitraje del puntano José Díaz.

Con una tranquilidad mesurada, pero evidente que dan los ocho puntos de margen sobre Crucero del Norte y Juventud Antoniana en el objetivo primario de asegurar la categoría, el equipo de Maximiliano Barbero sabe que tiene ahora otro desafío en el polo opuesto. Es decir luchar por la clasificación, luego de haber quedado a dos unidades de Sarmiento y Sol de América en la fecha pasada, cuando se impuso a San Martín de Formosa en el Soltermam por 2 a 1.

Claro que no será un desafío sencillo, tomando en cuenta que el Albo que dirige Rubén Darío Forestello solo ha perdido tres partidos en el torneo y le lleva 9 puntos de ventaja al segundo Central Norte. Ya está clasificado, pero lucha por el mejor lugar entre los ganadores de zona de cara a las localías en los play offs.



TRES CAMBIOS

Para este encuentro, el entrenador Maximiliano Barbero puede contar nuevamente con tres futbolistas que estuvieron suspendidos en el cotejo ante San Martín de Formosa por haber llegado al límite de amonestaciones. Nos referimos al lateral derecho Jonatan Bogado, el marcador central Facundo Centurión y el delantero Fernando Nuñez. Los dos primeros serían titulares, en reemplazo de Maximiliano Martinez, y Tiago Peñalba, respectivamente.

Por contrapartida, tomando como referencia la formación que derrotó 2 a 1 a los formoseños el último domingo, no podrá estar el lateral izquierdo Sebastián Acuña, que recibió un partido de suspensión por la expulsión. Su reemplazante sería Jeremías Kruger, tal como aconteció ante Sarmiento de Resistencia.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Gigante del Norte.

Arbitro: José Díaz. Asistentes: Juan I. Flores Roig y Matías Noguera. Cuarto árbitro: Walter Cardozo.

Horario: 15.

Gimnasia y Tiro: Federico Abadía; Ivo Chaves, Daniel Abello, Marcos Tallura, Jorge Sanabria; Exequiel Narese, Roberto Birge, Walter Busse, Rubén Villarreal; Emiliano Blanco y Ezequiel Cerica. DT: Rubén Forestello.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Jeremías Kruger; Leandro Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Brian Peralta; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.



RESTO DE LA FECHA

A las 16 San Martín de Formosa vs. Central Norte (José Sandoval); 17.05 Crucero del Norte vs. Sol de América (Joaquín Gil) y Juventud Antoniana vs. Boca Unidos (Pablo Nuñez).