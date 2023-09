Estuvo a la altura, pero al final lo perdió

Después de nueve fechas, Atlético perdió. La buena racha que llevaba el equipo de Ezequiel Medrán se cortó en Mendoza al caer por 2 a 1 ante Independiente Rivadavia. Despuésde haberle ganado con autoridad a Maipú en el Monumental, la Crema no pudo con el otro gran protagonista mendocino de la Primera Nacional en un colmado Bautista Gargantini.

El rendimiento del equipo cremoso fue aceptable, tomando como referencia el rival y el contexto del partido. En el primer tiempo estuvo acorralado durante algunos minutos, pero cuando se pudo acomodar le jugó de igual a igual el elenco de Berti.

A los 22' Peano salvó a su equipo estando muy atento para salir rápido cuando Bravo no llegó a intervenir en un pase hacia atrás, y cuando Ramis buscaba eludirlo logró rechazar con el pie, y luego de nuevo ante Reali al que le había llegado el rebote. Esa había sido la chance más clara del dueño de casa, que buscaba protagonismo por los costados, tanto con Jonás Aguirre por izquierda, como con Reali por derecha.

Pero la Crema estuvo atento para lastimar con una buena jugada a los 35', cuando recibió Risso Patrón lanzado en ofensiva sobre la izquierda y sacó un muy buen centro pasado que le cayó a un solitario Taca Bieler, que empalmó de derecha de aire sacando un remate seco a media altura que dejó sin chances a Gagliardo.

Cuando el local estaba sorprendido por quedar en desventaja, encontró siete minutos después la oportunidad del empate.

En un desborde de Reali, que tuvo a maltraer a Risso Patrón, la pelota quedó boyando en el área luego de que la bajara Ramis, y le quedó a Aguirre que puso el 1 a 1 clavando su fuerte remate en el ángulo izquierdo de Peano. Igual el resultado al descanso hubiera podido ser otro, de no ser por el claro penal en perjuicio de Bieler que ignoró el árbitro.

En el segundo tiempo el partido empezó con menos ritmo, aunque siempre con Independiente queriendo ser más activo. En la mitad de la cancha empezó a manejar los hilos Romero y con el ingreso de Arce, en el área la defensa rafaelina tuvo que tomar más recaudos.

Medrán no quiso riesgos innecesarios y en un triple cambio sacó a los tres amonestados: Risso Patrón, Laméndola y Bieler. El que más se sintió fue el tucumano, ya que faltó desequilibrio en las transiciones pensando en contragolpear.

Más allá de eso, el árbitro Barraza tuvo un error importante al no expulsar a Maidana en una jugada donde llegó tarde ante Portillo, que quizás hubiese cambiado el curso del encuentro.

En la recta final del cotejo, Reali se filtró por el medio del área y Torres, extendiendo demasiado sus brazos, lo tocó en un penal que el juez no ignoró. Arce, que volvía de una lesión, se hizo cargo con autoridad con un remate alto y puso el 2 a 1 que sería definitivo.

Con poco tiempo, la Crema se la jugó por el empate pero no tuvo situaciones. Igualmente su cuarto puesto no corre peligro en esta fecha y tendrá una semana larga para pensar en Chaco For Ever.



IND. RIVADAVIA 2 - ATLETICO 1

Estadio: Bautista Gargantini.

Árbitro: Julio Barraza.Asistentes: Mariano Ascenzi y Matías Arévalo.Cuarto árbitro: Sebastián Habib.

Independiente Rivadavia: Maximiliano Gagliardo; Mateo Ortale (75' Luciano Abecasis), Francisco Petrasso, Mauro Maidana y Juan Manuel Elordi; Maximiliano González (65' Braian Sánchez), Franco Romero, Ezequiel Ham (70' Diego Tonetto) y Jonás Aguirre (65' Alex Arce); Victorio Ramis y Matías Reali. Sup: Facundo Masuero, Santiago Moya, Santiago Flores, Julián Ascacíbar, Iván Valdez. DT: Alfredo Berti.

Atlético de Rafaela: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón (58' Federico Torres); Nicolás Laméndola (58' Matías Valdivia), Matías Fissore (78' Thobías Arévalo), Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago; Nazareno Fúnez (70' Gino Albertengo) y Claudio Bieler (58' Nicolás Delgadillo). Sup: Mayco Bergia, Gastón Tellechea, Matías Olguín y Francesco Toldo. DT: Ezequiel Medrán.

Primer tiempo: a los 35' gol de Bieler (AR) y a los 42' gol de Aguirre (IR).

Segundo tiempo: a los 40' gol de Arce -p- (IR).

Amonestados: Bieler, Risso Patrón, Laméndola, Fontanini (AR); González, Maidana (IR).