Risso Patrón llegó al límite de amonestaciones

Con la amonestación recibida en el primer tiempo ante Independiente Rivadavia, Gabriel Risso Patrón será baja en Atlético frente a Chaco For Ever.

El equipo rafaelino tendrá su próxima presentación, en principio el domingo 1 de octubre en horario a confirmar. Será por la jornada 32, con lo cual luego le quedarán dos encuentros para culminar la etapa regular: ante Mitre de Santiago del Estero, de visitante, y con Chacarita, de local. Frente a los chaqueños estará en condiciones de reaparecer el media punta Alex Luna, tras cumplir la fecha de suspensión.



PARTIDO IMPORTANTE

Chacarita y Quilmes se medirán este sábado a las 16:10 por la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional en el estadio ubicado en San Martín. Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder el fin de semana anterior, los Funebreros en Jujuy ante Gimnasia y los cerveceros de locales contra Mitre. El árbitro será Jorge Baliño.

El otro partido del sábado en la Zona B será en Resistencia, entre Chaco For Ever y Estudiantes, a las 17.30 (Felipe Viola).

Por la Zona A, hoy jugarán: a las 15 Agropecuario vs. Flandria (Diego Ceballos); 15.30 San Telmo vs. Gimnasia de Mendoza (Nelson Sosa); 15.35 Temperley vs. Patronato (Bryan Ferreyra) y 18 San Martín de Tucumán vs. Güemes (Lucas Comesaña).

Maipú de Mendoza jugará el lunes, a las 15.30 recibiendo al Dep. Madryn.