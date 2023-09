Antes de Palmeiras, Boca recibe a Lanús

Boca Juniors recibirá hoy a Lanús por la sexta fecha de la Copa de la Liga en un partido que usará como una suerte de ensayo con miras al cruce de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, su gran objetivo del año, que asumirá el jueves próximo como local ante Palmeiras, de Brasil. El encuentro, válido por la Zona B, se jugará a partir de las 18.30 en La Bombonera, será arbitrado por Fernando Echenique y televisado por TNT Sports.

El equipo "Xeneize" que dirige Jorge Almirón superó el martes último a Central Córdoba en Santiago del Estero por un holgado 3-0 y así llegó a los 6 puntos, además de ponerle punto final a una serie adversa de tres derrotas consecutivas en el torneo doméstico. El equipo "Granate", por su parte, es junto a Estudiantes uno de los dos equipos que no ganó ningún partido y tan solo tiene 2 puntos tras haber empatado dos veces, mientras que perdió en tres ocasiones, eso le puso fin al ciclo de Frank Kudelka como DT, reemplazado por Sebastián Salomón hasta fin de año.

Estas son las probables formaciones: Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández y Valentín Barco; Luis Advíncula, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos. DT: Jorge Almirón.

Lanús: Alan Aguerre; Brian Aguirre, Cristian Lema, Diego Braghieri y Julio Soler; Lautaro Acosta, Felipe Peña Biáfore o Raúl Loaiza y Juan Sánchez Miño o Luciano Boggio; Pedro De la Vega, Leandro Díaz y Matías Esquivel. DT: Sebastián Salomón.



DEFENSA EN SANTIAGO DEL ESTERO

Defensa y Justicia intentará quedar como único puntero de la Zona B de la Copa de la Liga cuando visite hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero, urgido por sumar para escapar del descenso. El partido se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades, en la capital santiagueña, a partir de las 21, con el arbitraje de Yael Pérez Falcón, el VAR a cargo de Héctor Paletta y televisado por TNT Sports.

Por la Zona A habrá dos encuentros importantes por el tema del descenso: a las 16 Gimnasia vs. Rosario Central (Nicolás Ramirez) y a las 21 Huracán vs. Vélez (Nicolás Lamolina).