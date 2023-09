CRAR quiere acercarse a la punta

Un partido con mucho en juego se disputará este sábado en el predio de la Ruta 70, por la tercera fecha de la Reclasificación A del torneo Regional del Litoral. Desde las 16.30 en el duelo principal, el Círculo Rafaelino recibirá a Jockey de Venado Tuerto con el arbitraje de Fabián Prats, buscando una victoria que le permita afianzar su buen comienzo en esta nueva instancia, la más importante de la temporada, luego de la satisfacción alcanzada el fin de semana pasado en Esperanza.

Previamente, la pre-reserva desde las 13 tendrá el contralor de Mariano Fernandez, en tanto que la reserva jugará a las 14.45 con el contralor de Mateo Ciaccio.

Jockey es uno de los vanguardistas junto a Rowing con 9 puntos, motivo por el cual CRAR tendrá la chance de alcanzar a acortar distancias obteniendo un triunfo.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Alejandro Chiavon, es con: 1- Juan Ignacio Ghizzoni, 2-Martín Barberis y 3-Ticiano Hang; 4- Juan Cruz Karlen y 5- Juan Manuel Inwinkelried; 6- Gastón Kerstens, 7- Manuel Mandrille y 8- Facundo Aimo; 9- Esteban Appo y 10- Santiago Kerstens (C); 11- Ricardo Brown, 12- José Francone, 13- Leonardo Sabellotti; 14- Mateo Ferrero; 15- Jerónimo Ribero.

Los demás partidos de la fecha, que se iniciarán a las 16, serán Los Caranchos vs. Rowing (Emiliano Coll) y Tilcara de Paraná vs. La Salle (Maximiliano Gallardo), quedando libre Alma Juniors de Esperanza.

Las posiciones: Jockey VT y Rowing 9; Los Caranchos 5; CRAR 4; Tilcara 3; La Salle 1; Alma Juniors 0.