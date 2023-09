Massa anunció medidas de alivio fiscal para pequeños contribuyentes y pymes

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este viernes medidas de alivio fiscal que beneficiarán a 700.000 trabajadores autónomos, más de 1 millón de monotributistas y 300.000 pymes, y reiteró la necesidad de aumentar la presión impositiva sobre las empresas multinacionales en función de las normas sugeridas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"Si queremos un país con cuentas en orden, tenemos que discutirlo y poner blanco sobre negro para que el esfuerzo esté acorde con los ingresos", señaló Massa durante la presentación de las medidas de alivio fiscal en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro y candidato presidencial repasó las principales medidas acompañado por el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto; el titular de Aduanas, Guillermo Michel; el secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, y la presidenta del Consejo, Gabriela Russo.

"Lo peor que nos puede pasar es ese ruido que pagar impuestos para algunos sea una excepción y para otros sea permanente", indicó Massa.

Las medidas implican una actualización de la escala de retención de los profesionales autónomos que pasará a un mínimo no imponible de $160.000, la suspensión de exclusiones a monotributistas que superen la escala de la máxima categoría de servicios y un plan de pagos para que las pymes regularicen sus deudas de hasta 120 cuotas mensuales con un interés mensual del 4,14%. "Tenemos que corregir situaciones y encontrar mecanismos que los alienten a seguir trabajando, seguir produciendo y hacer esfuerzos desde el Estado para facilitarles un poco la vida", indicó Massa.

Por otra parte, adelantó que este lunes será enviado al Congreso el proyecto de ley que busca darle ese status a la devolución del IVA para los productos de la canasta básica para sectores con menores ingresos, y se transforme así en "un instrumento de política tributaria" de manera "permanente". En este sentido, adelantó que ya "hay 3,3 millones de personas que recibieron la devolución de IVA" por la compra de productos que forman parte de la canasta básica de alimentos.

En este contexto, el ministro dijo que "casi el 68% del empleo en la Argentina hoy es pyme", y agregó: "buscamos consolidar, en un momento de dificultad, la capacidad de generación de empleo, la reconstitución de capital de trabajo y la posibilidad de proyectar el 2024 por parte de nuestro tejido profesional, comercial y pequeñas y medianas empresas".

"Ningún país puede pretender crecer si no tiene orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria, régimen de acumulación de reservas permanentes y un programa de desarrollo con inclusión", remarcó.

Por su parte, Michel indicó que estas medidas de alivio fiscal "tienen que ver con lo coyuntural, sin perder de vista una reforma integral de la matriz tributaria".

El funcionario explicó que también desde la cartera económica se está analizando la "modificación del piso penal" para encuadrar dentro de la ley penal tributaria, que en la actualidad se encuentra en $1.500.000.

Castagneto, a su turno, destacó la importancia que tuvo la "mesa de diálogo" en la implementación de esta medidas, que fueron "consensuadas y no improvisadas". "Todas estas medidas se llevaron adelante después de una dura negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en consecuencia, recién "ahora se pudieron tomar, sin afectar la coparticipación que reciben los gobernadores". (Télam)