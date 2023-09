Reaparece Cristina a un mes de las elecciones

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, reaparecerá en público este sábado para encabezar el acto por la reedición de un libro que tiene al ex mandatario Néstor Kirchner como protagonista, sin la presencia del postulante oficialista, Sergio Massa.

El evento, que tendrá a la ex mandataria como principal oradora, se llevará a cabo en el Auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en una charla denominada "De castas, herencias, derrumbes y futuro", donde estará acompañada por el conductor y militante Pedro Rosemblat.

Según indicaron fuentes del espacio que lidera la vicepresidenta a Noticias Argentinas, tiene pensado trazar un paralelismo de los tiempos difíciles en los que le tocó gobernar a Nestor Kirchner y los tiempos que vendrán en cuanto a lo que le espera al ministro de Economía, Sergio Massa, si gana las elecciones el próximo 22 de octubre. En el acto se esperan aproximadamente 300 invitados.

Se trata de una iniciativa de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner y tendrá como finalidad además la presentación del libro "Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner".

La ex presidenta no se expresa públicamente desde el 17 de agosto pasado, cuando compartió un acto junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, con motivo de la conmemoración de los 15 años de la estatización de la empresa.

Desde entonces, participó de actividades privadas, como una reunión con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la previa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), ya que la centralidad política pasó íntegramente al ministro de Economía, quien no será de la partida, ya que estará en Santiago del Estero y también participará de un acto en la ciudad santafesina de Rosario, junto al candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi.

Quien sí estará junto a la ex mandataria será el actual gobernador bonaerense y candidato a la reelección, Axel Kicillof. (NA)