Milei está confiado en que ganará en primera vuelta

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, vaticinó su triunfo "en primera vuelta" durante un acto que encabezó ayer en Parque Norte, organizado por el líder de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, quien no estuvo presente, para recaudar fondos para la campaña. Ante empresarios, dirigentes y referentes sindicales, el libertario expuso sobre su plan económico, además de recolectar fondos para lo que resta de campaña hasta el 22 de octubre.

Milei fue recibido con el canto "La casta tiene miedo", y arengó a los militantes: "Si de acá al 22 de octubre mejoramos nuestra fiscalización y si logramos que más gente vaya a votar, vamos a tener un 'Viva la libertad carajo' en primera vuelta".

El postulante presidencial también presentó en público, tras haberlo hecho en una entrevista más temprano, al economista Emilio Ocampo como su presidente del Banco Central, con el principal objetivo de cerrarlo. "Uno de los responsables de la creación de esa estafa (Banco Central) es Federico Pinedo, familiar de uno de los candidatos. Lo que pasa es van terceros cómodos", resaltó. "La locura no es no tener Banco Central, sino tenerlo. Hay indicadores sociales peores que en 2001. El desequilibrio del Central están en niveles similares a 1989 en la antesala de la hiperinflacion. Están todos los elementos dados para que tengamos la peor crisis", remarcó.

En las primeras filas se ubicaron el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; las candidatas Marcela Pagano y Juliana Santillán; la hermana del candidato presidencial, Karina Milei y Carlos Kikuchi, entre otros.

"En 2001 hubo un que se vayan todos. No sólo no se fueron todos, si no que vinieron hasta con los familiares", recalcó el libertario, y expresó: "Esta todo dado para que pongamos de pie al país. Que sea un orgullo ser argentino y que nuestros hijos se quieran quedar". .

"Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. ¿Para qué sirve el Estado presente si no es para hacer rico a los políticos chorros? La solución es el capitalismo. El único modelo exitoso a lo largo de la historia, que conduce al máximo bienestar", subrayó Milei.

"Los políticos delincuentes lo primero que hacen es endeudarse. Las deudas son impuestos futuros. La fiesta de hoy se la pasamos a generaciones futuras", sostuvo el libertario. Y agregó: "La solución implica que para tener que salir adelante el costo debe pagarlo la política. En este sentido tenemos diseñado un programa de largo plazo. Si Argentina hiciera las reformas de mercado en 35 años podría alcanzar los niveles de Estados Unidos".

El evento se montó en un sobrio salón con butacas celestes, cada una adornada con una bandera argentina, al igual que la iluminación que mostró los colores celeste y blanco. En el escenario se colocaron pantallas led con la figura del postulante presidencial, mientras de fondo se escuchaba a los Rolling Stones.



BANCO CENTRAL

Milei anticipó que Emilio Ocampo será el titular del Banco Central en su gestión, aunque aclaró que el funcionario tendrá como misión cerrar el organismo. "Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar", dijo Milei en una entrevista radial, haciendo referencia a su iniciativa de que el BCRA no debe existir.

A su vez, el líder libertario detalló que Ocampo es quien prepara su plan para dolarizar la economía en caso de ganar las elecciones presidenciales.

Ocampo es profesor de Finanzas e Historia del CEMA e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de EEUU.



RECLAMO AL PRESIDENTE

Por último, Milei le reclamó al mandatario Alberto Fernández la "suspensión y revocación" de concursos y nombramientos que se pusieron en marcha recientemente en organismos dependientes del Estado, como el Conicet, el ENRE y el ENACOM, a la vez que advirtió que podría recurrir a la Justicia. (NA)