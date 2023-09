Spotorno advirtió que la Argentina está en camino a una hiperinflación

El economista Fausto Spotorno advirtió ayer, en el marco de la Expo Rural de Rafaela, que la Argentina "está en camino hacia la hiperinflación", por lo cual consideró necesario que el Gobierno aplique "correcciones económicas cuanto antes". "El punto clave de la Argentina es que así como vamos, chocamos. Este camino va a la hiperinflación sin remedio. Podemos inferir, siendo optimistas, de que alguien va a doblar el auto para evitar ese escenario", sostuvo durante una conferencia de prensa que brindó junto a la presidente de Sociedad Rural, Norma Bessone.

"Tenemos cuatro meses hasta fin de año donde la inflación va a ser la protagonista y la actividad económica no tendrá su mejor momento", planteó con tono pesimista al menos para lo que resta de este 2023 antes de ofrecer una disertación sobre las perspectivas de la Argentina para el 2024 en el flamante auditorio ruralista, que se vio colmado.

Spotorno señaló que "en la conferencia la premisa es echar un poco de luz en lo que se puede venir el año que viene pero también analizar qué puede pasar en los cuatro meses que le faltan a este 2023, hay un montón de cosas que no sabemos en un país tan cambiante en materia política y económica, tanto que hace un mes el principal candidato a ser presidente del país no sabía ni él que podía ser el más votado" en referencia a Javier Milei. "Todas las cosas están en construcción.

No está claro el panorama, ni Juntos por el Cambio ni Milei están diciendo qué es lo que van a ser concretamente el año que viene. Asumimos que tienen un plan económico, pero no lo conocemos en profundidad", sugirió.

"Un plan económico debe incluir tareas por hacer, como la unificación cambiaria, el ajuste del gasto público y la corrección de las tarifas de los servicios públicos", planteó el economista, quien de todos modos admitió que observa el 2024 con cierto optimismo. "El escenario no es tan malo para el país en el 2023. Si bien no tenemos certeza sobre si la cosecha será súper buena, buena o al menos no tan mala como en la última campaña, es un dato que juega a favor. Los precios de los commodities se deberían mantener el año que viene porque si bien El Niño puede mejorar el clima en nuestro país, se prevén sequías en nuestros competidores. Es un buen comienzo", explicó.

En cuanto a lo que resta del 2023, Spotorno indicó que "en este mes de septiembre el Ministerio de Economía anunció medidas y planes por todos lados, en todas las direcciones, lo que implica emisión monetaria que va a impactar a fin de mes, con una inflación que ya está jugada". "Después viene octubre, con la particularidad de que el 22 son las elecciones nacionales. El ministro de Economía dijo que el tipo de cambio iba a estar fijo hasta fin de octubre. Cualquier analista y hasta un hombre común se pregunta, después de octubre qué pasa con el tipo de cambio. Casi que el ministro está diciendo que va a devaluar", expresó.

"Quizás en octubre baja un poco la inflación, ¿pero después qué? Pero tal vez hay quienes se anticipan con la suba de precios a modo de cobertura. Sigue noviembre, con un eventual balotaje y enseguida está diciembre, mes difícil. Tenemos cuatro meses donde la inflación va a ser la protagonista y la actividad económica no tendrá su mejor momento", evaluó Spotorno.

Consultado sobre qué decisión deben tomar los productores ante la nueva campaña agrícola, dijo que todo depende del tipo de cambio y de las retenciones a las exportaciones. "Al productor le interesan dos cosas básicamente, retenciones y tipo de cambio, desde una perspectiva macro y dejando de lado la cuestión climática. Creo que el año que viene habrá una unificación cambiaria. Pero para el productor es importante saber a qué altura del año se unificará el mercado de cambio, no es lo mismo que sea en junio que en diciembre. Sin embargo no se puede saber con exactitud, los distintos candidatos tienen diferentes ideas al respecto. No es lo mismo tener el Banco Central con 14 mil millones de dólares de reservas que con 6.000 millones negativo", detalló.

"Milei dijo que no se puede salir del cepo hasta no arreglar lo del Banco Central y las Leliq. Melconian tampoco dio fechas precisas para salir del cepo", agregó el economista.

Con respecto a la dolarización, no fue concluyente. "Entiendo las críticas de 170 economistas contra la dolarización. Pero tampoco me opongo a un proceso de dolarización. Hay una discusión que termina siendo más política que económica en una campaña. Claramente podemos imaginar una Argentina sin Banco Central ni moneda propia. Hoy dolarizar es mejor de lo que tenemos. La alternativa es tener un Banco Central y una moneda sanos. ¿Pero lo tenemos? No. ¿Lo podemos hacer? ¿Cómo? Hasta ahora no supimos ni pudimos. En el fondo el debate entre Milei y Melconian va por ahí. Melconian dice que es posible un Banco Central sano y una moneda sana. Y Milei dice que no cree, porque no lo hizo nadie hasta ahora", analizó.

Por último, Spotorno reiteró que "hay tres cosas que es necesario hacer, sino se hacen no salimos, y existe cierto consenso de los candidatos en torno a qué se debe ajustar las cuentas públicas, unificar el mercado cambiario y arreglar los desórdenes de las tarifas de servicios públicos". "Las exportaciones de la Argentina no crecen en volúmenes desde 2007. El ahorro de los argentinos seguirán en dólares. Recuperar la confianza en el peso tardará tiempo, quizás una generación. Siempre se necesitarán dólares, para eso se deben aumentar las exportaciones para acceder a dólares genuinos", concluyó.