Detuvieron a sospechoso de haber asesinado a Morena Domínguez

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Noticias Argentinas, el delincuente había sido detenido por otro hecho delictivo, el mismo día que mataron a Morena Domínguez, de 11 años de edad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por otro hecho delictivo.

"Si bien ya se habían presentado las pruebas que indicaban que Facundo Alejandro Ortíz, había participado en el asesinato de la alumna, la Justicia no pidió su detención a tiempo, quedó en libertad y desde ese momento estaba prófugo", se indicó al respecto.



LA CAPTURA

La captura fue realizada tras una investigación policial que incluyó el trabajo del Grupo Táctico Operativo.

Allí se estableció que el joven estaba escondido en un domicilio de la localidad de Punta Lara, en Ensenada, con una mujer.

Así las cosas, se procedió a su detención y posterior traslado a la Comisaría 5ª de Lanús.



"DESAPARECIDO"

Luego de que se diera la imagen del sospechoso, la Fiscalía General del departamento judicial Avellaneda-Lanús, y la Unidad Funcional de Instrucción 7 de Lanús, informaron que el prófugo había borrado todas sus redes sociales, y la única imagen con la que contaban era una correspondiente al DNI del sospechoso.

La orden de captura fue redactada el 8 de septiembre, un día antes de que se cumpla un mes del brutal asesinato.



TIEMPO DE

MEMORIA

La jovencita se dirigía a la Escuela N° 60 de Lanús, y dos motochorros la sorprendieron para robarle su teléfono celular, pero la agresión de uno de los delincuentes le provocó la muerte.

La autopsia confirmó que Morena sufrió un fuerte golpe en el estómago, que le generó una hemorragia interna.

"Se le reventó el hígado y el riñón", se señaló en el centro médico donde fue atendida.

Las cámaras de seguridad y el relato de testigos, confirmaron que la menor se desvaneció después del ataque, y que la mamá de una alumna debió practicarle maniobras de reanimación pulmonar (RCP).



DESPEDIDA

Al día siguiente familiares, amigos, compañeros y personas cercanas, la despidieron en una emotiva caravana hasta el cementerio de la localidad.



MÁS DETALLES

A Facundo Alejandro Ortíz, se le imputarán los delitos de homicidio en ocasión de robo, y encubrimiento agravado por ánimo de lucro.

“Esperamos que con mucha transparencia y celeridad, se llegue al juicio oral y no se libere a este imputado como ya nos pasó anteriormente con otro de los detenidos. Justicia por Morena”, reclamó en X Diego Kravetz, secretario de Seguridad de Lanús, tras anunciar el arresto.

A comienzos de septiembre, la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Lanús-Avellaneda, dictó una orden de captura para atrapar a Ortiz.



OTRO PRESO

Por otra parte, se expidió respecto de la situación de los dos hermanos acusados hasta el momento, Miguel Angel y Darío Madariaga, de 28 y 25 años, respectivamente, ambos oriundos de Villa Caraza.

De acuerdo a Infobae, en el caso de Darío Madariaga, Bussano dispuso su liberación al no encontrar suficientes pruebas en su contra.

Diferente fue la situación de Miguel Angel, ya que la fiscal solicitó la prisión preventiva y continúa preso, según confirmaron fuentes del caso.

Miguel Angel Madariaga fue arrestado horas después del crimen de Morena.

Ya contaba con antecedentes.

El 11 de enero de 2009 lo imputaron por encubrimiento agravado en Esteban Echeverría, y fue excarcelado un año más tarde por el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora.

En agosto de 2021 afrontó otra causa por encubrimiento, en el Juzgado Correccional N° 2 del mismo distrito bonaerense.

Este año, más precisamente el 27 de febrero, se le abrió un expediente por amenazas, violación de domicilio y resistencia a la autoridad con intervención de la UFIJ N°7 de Lanús - Avellaneda.

Y dos días antes de que Morena fuera asesinada, es decir, el 7 de agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Ciudad de Buenos Aires, había pedido su captura por una condena dictada el año pasado.

Al momento de su detención, fuentes policiales señalaron a Madariaga como presunto integrante de una banda de, al menos, siete mayores y menores que registran ingresos varios a Comisarías y problemas de consumo de estupefacientes.