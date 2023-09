Ayer se llevó adelante la Jornada de actualización en Clínica Cardiológica

Ayer fue un día muy importante para la Asociación Médica del Departamento Castellanos porque recibieron, con gran calidez, a la Dra. Liliana Favaloro, presidenta de la Fundación Favaloro, y a los profesores del Hospital Universitario Favaloro, en el marco de la Segunda Jornada de Actualización Clínica Cardiológica.

Por la mañana, brindaron una conferencia de prensa en el espacio de la Asociación Médica y LA OPINIÓN estuvo presente. Allí, el primero en dialogar con los periodistas fue el Dr. Daniel Marfort, presidente de la Asociación Médica, que agradeció la presencia de "prestigiosos profesionales en la materia".

Además, agregó que "hace un año tenemos una relación académica con la fundación Favaloro y también intentamos seguir los pasos del Dr René y de la fundación en cuanto a los valores éticos, a la dignidad del ser humano, al respeto del paciente, a la humildad. Esos son los legados que nos tenemos que llevar de René". A su vez, remarcó la importancia de esta jornada en la ciudad: "La capacitación es muy costosa y con la cordialidad de la gente de la Fundación y de los doctores es posible que un médico de Rafaela pueda acceder a cursos, capacitaciones y posgrados. Eso enriquece al profesional del interior."

A su turno, la sobrina del gran Dr. René Favaloro expresó: "Para nosotros venir a compartir estas charlas es lo menos que uno puede hacer en cuanto al legado de René que tanto tiene la universidad, como el hospital. Él era muy federal. Este año es muy especial porque hubiera cumplido 100 años y es una jornada de conmemoración, para divulgar para las nuevas generaciones los valores, su legado. Para nosotros es un honor estar acá y compartir esta charla. Lo importante es que sea volcado en beneficio siempre de los pacientes, que no quede solo en un libro, en un conocimiento".

Además, destacó que fue su primera vez en la ciudad ya que el año pasado disertó de forma virtual en la primera edición de esta jornada, ya que contrajo Covid-19.

Por su parte, el Dr. Agustín Ramírez comentó: "Es un placer estar acá, es la primera vez que vengo. Fue una recepción muy cálida y agradable que uno guarda en el recuerdo para volver nuevamente y disfrutar no solamente la compañía de ustedes sino el ambiente y la discusión médica". Asimismo, recordó: "Cuando empezó a trabajar el hospital tuvimos una entrevista con el Dr René Favaloro y una de las cosas que nos pidió era la excelencia en la docencia, la investigación y en la atención médica".



SITUACIÓN ACTUAL DE LA FUNDACIÓN Y DE LOS MÉDICOS

Como bien se sabe, los médicos hace tiempo realizan un reclamo sostenido por sus derechos y por un salario digno. Aunque la discusión es más profunda, se le preguntó a la Dra. Liliana Favaloro sobre la actualidad de la Fundación y cómo ve, desde su lugar, esta situación que acontece para los profesionales de la salud: "La Fundación está trabajando con un buen volumen de pacientes, hay una demanda que a veces en lo ambulatorio es difícil de cumplirse en tiempo y forma por lo que está pasando en el país, después de la pandemia. Fueron tres años en donde se pospuso la salud. Sabemos que la salud está afectada por la crisis económicas. Los honorarios médicos están muy bajos, y creo que eso es importante remarcarlo, porque sin educación y sin salud no hay nada. Cuesta conseguir profesionales. Cuesta porque no se les puede brindar el sueldo que merecen. Es la realidad del país. Y después está el tema del compromiso. Esto pareciera que a corto plazo tiene que resolverse porque sino va a ser una crisis muy importante. Muchos médicos se nos van".



ACERCA DE LA JORNADA

En primer lugar, la Dra. Liliana Favaloro se refirió al cumplimiento de las metas de tratamiento médico en la insuficiencia cardíaca crónica. La profesional, además de presidir la Fundación, es miembro del equipo médico de la División Transplante Intratorácico e Insuficiencia Cardíaca y del equipo de Hipertensión Pulmonar del Hospital Universitario Fundación Favaloro y directora de la Carrera de Médico Especialista en Cardiología.

El Dr. Agustín Ramírez disertó sobre Síndrome Metabólico. Ramírez forma parte del staff de Hipertensión Arterial y Unidad Metabólica en el Hospital Universitario Fundación Favaloro, es profesor asociado del departamento de Fisiología, Farmacología y Bioquímica de la misma Universidad e Investigador del Instituto de Medicina Traslacional, Trasplante y Bioingeniería del CONICET.

La Jornada científica culminó con la exposición del especialista en Clínica Médica, Dr. Enrique Baldessari, que tuvo que ser virtual debido a un problema personal. Él se desempeña como profesor titular de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro y como jefe del departamento de Medicina Interna Hospital Universitario. Baldessari, cerró la jornada con la conferencia titulada: “Tromboprofilaxis del paciente internado”.