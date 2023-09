La justicia ¿una corporación?

Por Alicia Riberi



Voy a tratar de ir desgranado algunas ideas. Toda sociedad trata de vivir mejor, con trabajo digno, vivienda, educación, justicia. Actualmente eso en nuestra querida Argentina está mal. De lo mencionado hay dos cosas que son fundamentales para vivir, crecer y desarrollarnos: Educación y Justicia. Las dos están muy mal según mi humilde visión. La ideología de género ha venido a contaminar a ambas. En primer lugar la Educación nos brinda soportes para crecer como individuos pensantes, críticos e independientes. ESI es responsabilidad de la familia, la escuela es un complemento. Sexualmente yo educo a mi hijo como quiero y la escuela no debe infiltrarse en la cabeza de niños en formación y les habla alguien que durante mucho tiempo trabajó como tantos maestros la Educación Sexual Integral.

Ahora voy a desarrollar el tema de la justicia que es un tema en el que he incursionado por obligación de la injusticia de la justicia. Yo me voy a referir específicamente a Rafaela y Santa Fe que es lo que conozco. El MPA, completamente ideologizado a mi entender, lo que vi hasta ahora. Acusan a veces sin el mínimo sustento, acusan sin pruebas contundentes más que un relato, he visto acusaciones que no definen nada, sin especificaciones, como se defiende alguien, en las audiencias se observan cosas que no se pueden creer, la mujer no miente y resulta que llegamos a la pregunta: ¿qué mujer no miente? La que comparte esta ideología y cuando denuncia cobra más de cien mil pesos, las que no compartimos estas ideas somos mujeres de segunda. Es una corporación o no?

Ahora bien vayamos a los jueces y lo que digo está en grabaciones de audiencias o en resoluciones. Desde la mujer no miente, hay que creerle a la mujer, es de misógino no creerle a la víctima, alguno escribe o escribía en lenguaje inclusivo. Es imposible denunciar a un juez un grupo de mujeres comunes sin ideologías, un juez que según fundamentos dados le ha dicho burdos, fascistas y contradictorios a unos carteles y no a personas…perdón… se hicieron solos? Fueron confeccionados por mujeres que dan vida a esos carteles escritos, en consecuencia las que serían, burdas, fascistas y contradictorias son las autoras y cuando ellas denuncian es desestimada la denuncia hecha ante el MPA , sin siquiera haber sido llamadas ese grupo de mujeres…fueron ignoradas…funcionarán como corporación??? Cuando se intenta recusar a un juez, toda causa es insuficiente…son una corporación??? En mi trabajo como docente y como autoridad educativa he visto sumariar a maestros, directores, supervisores, es decir era el mismo reglamento para todos y el que cometía o se suponía que había cometido un error se investigaba, si era necesario se sancionaba y a veces perdía su trabajo. Son una corporación???. Para que existen los recursos si no se utilizan? Ninguna prueba es Basta para defender a un hombre inocente, ninguna prueba es suficiente para recusar a un juez, son intocables.

La ideología de género ha venido a cercenar los derechos del hombre en nuestra sociedad y a destruir familias enteras, a dejar niños sin padres, cuando dicen que los niños son lo fundamental…son solo palabras , discursos y en los hechos son indiferentes al dolor de los niños. Miren solo lo que pasó con Lucio y con tantos otros.

Solo quise reflexionar con ustedes…ustedes deciden…se mueven como una corporación o no?

Muchas veces se enojan porque se dice que hay corrupción en la justicia y yo les pregunto no la hay? En todos los órdenes de la vida hay corrupción, medicina, docencia, industrias, empresas… y eso no quiere decir que todos sean corruptos, cada uno sabrá a quién le cabe el saco.

Mi humilde opinión…no se juega con la vida de las personas, la libertad es un don que Dios que muchos quitan sin motivo, pero Dios en el momento oportuno pondrá cada cosa en su lugar…que demore un poco no significa que no obre, el hace todo perfecto…pobre de aquel que jugó con la libertad de otro ser humano. Dios recompensará al que le cercenaron los derechos y le dará a cada uno lo que merece por lo que hace.

En mi caso específico, estoy orgullosa de mi hijo porque sé que es inocente, y la justicia se ha tapado los ojos y los oídos y se ve que creen que una madre, una esposa y toda una familia pidiendo justicia por él, somos todos corruptos. No serían capaces de asumir un error...son una corporación?

Se viene un gran cambio con estas elecciones, que la gente está pidiendo, pero ojo no subestimen al pueblo, cumplan lo que prometen porque no hay paciencia en la gente `para más. La ideología de género en la justicia y en la educación hicieron tremendo daño y los que lo hicieron tendrán que hacerse cargo. Con la libertad no se juega y la vamos a defender sin miedo y sin descanso. En el libro que estoy escribiendo sobre la ideología de género en la justicia -documental- seré muy puntual en cada cosa y cada caso y agradezco a todos los que me ayudan de una u otra manera. Si en algo me destaqué en la vida es en la perseverancia y en la variedad de recursos para cambiar las cosas.

La Justicia es una corporación??? yo pienso que sí , es mi opinión , aunque se que habrá honrosas excepciones que destacaré en mi libro. en todos lados hay gente digna. Es tan lindo y tan gratificante retirarse de una profesión con la frente alta por el deber muy bien cumplido, honesta y responsablemente…poder mirar de frente.