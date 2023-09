La Expo Rural abrió sus puertas con un predio colmado de expositores

La Expo Rural 2023 abrió sus puertas ayer para mostrar la fuerza productiva de Rafaela y la región a través de más de 200 expositores que cubrieron todos los espacios del amplio predio de avenida Brasil. El acto de apertura, que se desarrolló poco antes del mediodía frente al histórico portón de hierro, fue encabezado por la presidente de Sociedad Rural, Norma Bessone y contó con la presencia de los intendentes de esta ciudad, Luis Castellano y de Sunchales, Gonzalo Toselli, el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, el concejal e intendente electo de Rafaela, Leonardo Viotti, el director Provincial de Lechería, Abel Zenklusen, ex presidente de la Rural, Pedro Rostagno, el vicepresidente del Ateneo de la Sociedad Rural, Santiago Bonetto, el secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Delegación Rafaela (UATRE), Hugo Perino y el titular del Centro de Excombatientes de Malvinas de Rafaela, Carlos Tartaglia, entre otros.

Esta vez las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del vicepresidente del Ateneo, el joven productor de la localidad de Vila, Santiago Bonetto, quien expresó que esta nueva edición de la “Expo Rural” coloca a la dirigencia ruralista ·ante una manifestación de liderazgo y pasión". "Estamos aquí para exponer lo que constituye el alma de nuestra tierra. Rendimos homenaje a aquellos que con inquebrantable esfuerzo y dedicación han llevado a nuestro campo y ganado a la cima del reconocimiento, traspasando las fronteras de nuestra provincia. En este espacio celebramos no solo al campo, sino también a la agroindustria y al comercio; pilares de nuestra comunidad", sostuvo.

Asimismo, el dirigente consideró que "la Sociedad Rural de Rafaela ha sido durante mucho tiempo el corazón palpitante de la región y hoy, en un mundo de constantes cambios, nos levantamos como líderes listos para afrontar los desafíos del futuro con determinación y visión". "El mundo que conocemos cambia rápidamente y en medio de estos cambios nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente y las futuras generaciones se torna evidente. Queremos liderar una transformación positiva de la actividad agrícola ganadera en términos de desarrollo sostenible y triple impacto", agregó.

"Tenemos la oportunidad de convertirnos en un faro de innovación. Podemos adoptar prácticas más responsables, invertir en tecnología e investigación, y proteger nuestros recursos naturales. En esta travesía hacia mejores prácticas agropecuarias, debemos trabajar en conjunto: agricultores, autoridades y comunidad, para lograr una Rafaela y una región más verde y próspera", planteó Bonetto.

Del mismo modo, el joven dirigente pidió políticas que "fomenten la inversión en energías limpias, la gestión eficiente del agua y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles" al tiempo que consideró que "el cambio también comienza en nuestros hogares y campos debiendo generarse un compromiso comunitario por un sector agroindustrial sostenible, ya que nuestra unión y colaboración son nuestras mayores fortalezas".

Por último, Bonetto señaló que los jóvenes "somos el motor de la innovación y el cambio, representamos la próxima generación de líderes rurales comprometidos con la sostenibilidad, por eso, los invito a unirse a esta causa, aportar sus ideas frescas y su pasión por la tierra, y ser agentes activos del cambio que queremos ver". "El sector agropecuario y agroindustrial dependen de su energía y compromiso para construir un futuro en el que la agricultura y la ganadería coexistan en armonía con nuestro entorno natural", concluyó.

Luego se procedió al corte de cintas de la "116° Exposición Rural de Rafaela 2023", una actividad que compartieron Bessone, Rostagno, Bonetto, Castellano y Viotti. Ya en el interior del predio, se entonaron las estrofas del himno nacional, y se colocó una ofrenda de una especie arbórea (pezuña de vaca) que simboliza la contribución a la sustentabilidad aportada por los representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas de Rafaela; acción que fue complementada con un minuto de silencio en homenaje a excombatientes fallecidos.

Tras el acto, las autoridades iniciaron la recorrida por la muestra y dialogaron con los expositores sobre los stands y las expectativas ante esta nueva edición. Después Bessone y Castellano dialogaron con la prensa para referirse a esta nueva edición de la exposición. "Esto es el resultado no solamente de nuestro sector o de la institución, sino que es de un gran equipo de trabajo en donde se fortalece muchísimo lo que siempre repetimos como gran distintivo de Rafaela que es lo público-privado. Y cuando se visualiza esto, en el marco de tanta incertidumbre que nos agobia y tantas problemáticas socioeconómicas que venimos transitando, es cuando tenemos que realmente reflexionar y pensar que, con todo este potencial, está en nosotros tratar mantener, de contar con firmeza para que podamos revertir determinadas políticas y lograr de una vez por todas políticas de Estado, políticas que superen los términos de gestión", expresó Bessone.

En tanto, Castellano destacó "el trabajo que viene haciendo Norma Bessone y todo el equipo de la Sociedad Rural". "En un momento de incertidumbre importante, como el que estamos viviendo en la Argentina, ver que la muestra esté reluciente como siempre y con todos los espacios vendidos muestra la potencialidad que en la ciudad tenemos y sobre todo la expectativa de esperanza hacia el futuro que existe y que es, me parece, es lo más importante", sostuvo.

Además, el titular del Ejecutivo local manifestó su "deseo para que todo el fin de semana sea una verdadera fiesta y la gente de Rafaela y la región pueda disfrutar un evento que, dentro del calendario de eventos de la ciudad, es uno de los más importantes que tenemos en el año".