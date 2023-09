9 de Julio se trajo un agónico empate de su visita a Josefina

En la noche de ayer tuvo continuidad la fecha 13 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el encuentro que disputaron en Josefina, el local, Deportivo, y 9 de Julio. El final fue 4 a 4 en un cierre a pura remontada para el León que lo perdía 4-2 y en la adición lo terminó igualando.

Los goles para el local fueron marcados por Bruno Bellotti (2m PT) y Elías Romero (15m PT, de penal, 13m ST y 29m ST); mientras que para el conjunto Juliense marcaron Martín Loboa (6m PT), Augusto Baldasarre (20m ST y 42m ST) y Santiago Burkard (49m ST). En Reserva fue 1 a 1.



SIGUE ESTE VIERNES

La fecha 13 del torneo Clausura de Primera A liguista tendrá continuidad en la noche de hoy con tres encuentros, todos a las 21.30hs.



Viernes 22/09: Argentino Quilmes vs Argentino de Vila (Guillermo Vacarone), Dep. Ramona vs Dep. Tacural (Darío Suárez), Brown de San Vicente vs Peñarol (Ángelo Trucco).



Domingo 24/09:12hs Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte; 15.30hs Dep. Aldao vs Atlético María Juana, Argentino de Humberto vs Deportivo Libertad; 16.30hs Ben Hur vs Florida de Clucellas.



LAS POSICIONES

Sportivo Norte 33, puntos; Ben Hur 28; Ferrocarril del Estado 27; Libertad 25; Peñarol 25; 9 de julio 22; Atlético de Rafaela 21; Argentino Quilmes 19; Deportivo Aldao 15; Marrón San Vicente 14; Florida de Clucellas 14; Unión 12; Arg. de Humberto 12; Dep. Ramón 10; Dep. Tacural 7; Argentino de Vila 7; Dep. Josefina 7.