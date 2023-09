Sportivo Norte, campeón en el Senior de la Liga Rafaelina

El torneo Clausura de Fútbol Senior de Liga Rafaelina de Fútbol tiene a su campeón. Se trata de Sportivo Norte, que en la última fecha se consagró tras igualar sin goles con Moreno de Lehmann.

Atlético Juventud, que venía peleando la tabla general con el 'Negro', cayó con Quilmes 2-1 y terminó segundo. En el otro juego, Deportivo Bella Italia y San Isidro de Egusquiza igualaron 0 a 0.



Tabla General: 1° Sportivo Norte 27 pts; 2° Atlético Juventud 25 pts; 3° Quilmes 20 pts; 4° Atlético Esmeralda 18 pts; 5° Moreno de Lehmann 13 pts.

6° San Isidro de Eguquiza 10 pts; 7° Deportivo Bella Italia 5 pts.



El próximo sábado 23 de septiembre, desde las 14 hs. en cancha de Zenón Pereyra FBC se jugarán los cruces de cuartos de final y serán los siguientes:



– Atlético Juventud vs. Deportivo Bella Italia

– Quilmes vs. San Isidro Eguquiza

– Atlético Esmeralda / Zenón vs. Moreno de Lehmann.