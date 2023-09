Se aprobó la ordenanza que regulará los períodos de transición de mandatos

El clima de acuerdo en este período de transición de un mandato a otro que se advierte entre el intendente, Luis Castellano, y quien será su sucesor, Leonardo Viotti, continúa en el recinto municipal. Luego de que el lunes, el proyecto de ordenanza presentado por el concejal Lisandro Mársico del Frente Progresista Cívico y Social sobre la conformación de una “Mesa de transición por cambio de mandato” sufriera dos modificaciones, ayer fue aprobado con el voto unánime de todos los bloques.

Si bien en la redacción original se establecía que los integrantes de la Mesa de Transición por parte del intendente en funciones no podían revestir el cargo inferior a la de un Subsecretario; el texto incorporó un cambio en este punto por lo que ahora dispone que “los designados deberán revestir la condición de secretario, subsecretario y/o personal de gabinete”.

La otra cuestión, era la presentación considerada innecesaria de un informe posterior a la asunción dentro de los siguientes seis meses por parte del DEM, ya que el mismo tendrá otras herramientas para auditar. Solo habrá un informe que presentará la Mesa de Transición al menos diez días antes de la fecha de asunción del intendente electo, que contemplará la información recibida del gobierno municipal anterior al momento del traspaso de mando.

En este punto cabe agregar que el intendente Castellano acostumbra al final de cada año de gestión presentar una rendición de cuentas ante autoridades institucionales y la ciudadanía en general. En esta oportunidad, ya confirmó que preparará un reporte antes del traspaso, quizás con una mirada más amplia que abarque sus 12 años en el cargo o bien el último mandato.

A pesar de que Mársico elaboró el proyecto junto a la concejal electa, Carla Boidi -actual secretaria de bloque-, no pudo ser miembro informante sobre el proyecto en el recinto debido a una afonía que lo aqueja en mayor o menor medida desde antes de las elecciones primarias.

Por tanto, quien asumió la tarea de defender el proyecto antes de ser votado fue la concejal Alejandra Sagardoy. "Este proyecto tiene como objetivo que la transición sea ordenada, transparente y confiable. La mayor necesidad que tiene un gobierno entrante es la información que debe ser provista por la administración saliente. En nuestra ciudad no existía ninguna disposición legal que reglamente el proceso de transición, y este proyecto, es una herramienta que viene a cubrir ese vacío legal", explicó la edil radical.

Sagardoy señaló que "el proceso de transición de gobierno se inicia formalmente el día de la proclamación del intendente electo y finaliza el día de la asunción del nuevo intendente municipal". Asimismo, indicó que "el inicio de las acciones de transición tiene lugar en la reunión entre el intendente en ejercicio y el intendente electo, más allá de los simbólico de este encuentro, representa un mensaje de convivencia política permitiendo que el intendente electo consulte las cuestiones que considere cruciales, y que el saliente exponga las cuestiones que deberían ser mantenidas en su opinión por el nuevo gobierno, que es lo que garantiza la continuidad del Estado".

"El proyecto también prevé que el intendente saliente no tome decisiones que puedan comprometer económica o políticamente a la nueva gestión. Contar con un marco reglamentario propuesto, permite al gobierno saliente generar un informe de gestión que permita a la ciudadanía conocer con claridad el detalle de su labor, y crear espacios de diálogo y cooperación transversal, incluso entre frentes electoral contrarios", subrayó Sagardoy.

Por último, enfatizó que "una transición ordenada supondrá un correcto flujo de la información, agilizando la puesta en marcha de los programas, planes y acciones del gobierno electo, ahorrándose tiempo y recursos en beneficio de las necesidades de los vecinos; una transición consensuada, favorecerá y fortalecerá el diálogo entre los actores políticos, propiciando el pluralismo de ideas". "Este proyecto de ordenanza va a contribuir al fortalecimiento institucional y la calidad democrática de nuestra ciudad, potenciando dos valores fundamentales de la democracia: el acceso a la información pública y la transparencia de los actos de gobierno", amplió.

Por el lado del oficialismo se expresó el concejal Senn, quien primero explicó que cuando ingresó el proyecto, consideraron atemporal debatirlo luego de las elecciones de las PASO. "Dimos un debate con mucha responsabilidad en nuestro bloque, y decíamos que era prudente poder debatir y tratar la ordenanza en comisión pasadas las elecciones generales para evitar cualquier tipo de suspicacia política. La democracia se expresó, y habló con cada uno de los rafaelinos que fueron a las urnas. Después de las elecciones pedimos que se dé despacho a esta ordenanza con algunas modificaciones, también producto de una charla mantenida con el actual intendente Luis Castellano donde se buscó transparentar las cuentas públicas que lleva adelante la actual gestión para dar tranquilidad a la ciudadanía", afirmó el joven edil.

Asimismo, Senn aseguró que "había unas cuestiones mínimas para modificar en el proyecto; ellas han sido aprobadas por todos los concejales de la oposición, lo que también demuestra el manto de cordialidad y dialogo que hay en este Concejo". "Esto es una política de Estado y queda para el futuro, para las próximas generaciones, y es importante que este Concejo lo haya debatido en la forma que lo hizo. Gracias a todos por haber participado, al concejal Mársico por haber traído el proyecto, y por habernos esperado para que lo podamos debatir", aseveró.

"Desde nuestro bloque, entendemos que estuvimos a la altura de las circunstancias, porque si hay algo que nos caracteriza, es que ponemos siempre a Rafaela por delante de cada uno de nosotros", finalizó Senn.



SOBRE APORTES PREVISIONALES

DE EMPLEADOS MUNICIPALES

El otro proyecto de ordenanza aprobado, es sobre el Convenio suscripto el pasado 6 de Julio de 2023 entre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela, con el objeto de acordar un plan de pago en cuotas para la cancelación de los Aportes previsionales correspondientes al período junio 2023.

En este caso, el concejal Martín Racca consideró que "este proyecto describe la complejidad que genera la inflación en las cuentas municipales. Sabido es que la responsabilidad del Municipio es abonar los aportes patronales entendiéndolo como empleador, tanto de la administración central como del Concejo Municipal. En los meses de junio y diciembre donde se tiene que abonar el medio aguinaldo, y es donde se generan algunas cuestiones relacionadas con lo financiero. Por lo tanto, el Municipio crea un convenio para abonar su responsabilidad, que son las obligaciones de los aportes patronales del mes de junio en este caso, en seis cuotas consecutivas, las cuales se van descontando de la coparticipación", fundamentó.

Y como es potestad del Concejo refrendar el Decreto 55.310 mediante el cual se ratificó dicho Convenio, concluyó solicitando a sus pares su aprobación.



INTERVENCIONES EN EL BOSQUECITO

NORBERTO BESACCIA

También se aprobó la minuta de comunicación referida a intervenciones necesarias para el mejoramiento del Bosque Educativo Municipal "Norberto Besaccia" ubicado al final de la Av. Hipólito Yrigoyen. Entre las cuestiones a tener en cuenta a la hora de mejorar la infraestructura, se mencionan sanitarios en óptimas condiciones de funcionamiento y limpieza haciendo énfasis en la instalación de nuevos por ser el lugar concurrido gente de todas las edades, e instalación de canillas y bebederos para contar con accesibilidad al agua.

Si bien al tratarse de una reserva histórica y ambiental no se pueden hacer intervenciones edilicias, si se activarán mejoras en lo que hoy presenta el lugar, como ser juegos infantiles, acondicionamiento de baños químicos, arreglo de canillas y accesibilidad al agua, entre otras cosas.

El concejal de Juntos por el Cambio, Ceferino Mondino, fue quien lo defendió: “Entendemos que hay una clara tendencia hacia el cuidado del medioambiente, y el Bosquecito representa para todos los rafaelinos un pulmón que permite tener esa vinculación con la vida al aire libre. Es un lugar histórico, y en las recorridas que hacemos habitualmente, vemos que está triste, le hace falta un mantenimiento más intensivo que le permita sonreír y recibir, como lo hace todos los días, a un montón de chicos, abuelos, y jóvenes que eligen ese lugar para conectarse, para estar tranquilos, para disfrutar de la vida en la naturaleza. Por eso, decimos que sería importante mejorar los servicios", precisó.

Estuvimos averiguando en ordenanzas anteriores, y no existe una postura de preservación que establezca que no se pueden ejecutar obras de infraestructuras, obviamente siempre causando el menor impacto visual y contaminación visual posible. Sería necesario mejorar los sanitarios, proveerlos de agua no solo para la higiene de las manos sino con bebederos; son cuestiones básicas que hacen que el lugar sea más confortable”

Por su parte, el concejal y futuro intendente Leonardo Viotti agregó: "El Bosquecito Besaccia fue dado en comodato a la ciudad de Rafaela por un total de 27 años. El año que viene se vencería, así que nosotros desde la gestión vamos a tener el desafío de volver a gestionar ese comodato que permita a los rafaelinos conservar un espacio verde con la magnitud y la importancia que tiene el lugar".