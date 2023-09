Firmó el dictamen y avanza con la reforma de Ganancias

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores firmó ayer el dictamen de mayoría del proyecto que reforma el impuesto a las Ganancias y es impulsado por el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa.

El oficialismo ya dejó listo el texto para ser discutido en el recinto, luego de un rápido tratamiento en comisión.

La idea de Unión por la Patria es sumar aliados que permitan la aprobación de la norma, que el pasado martes obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.



PLIEGO DE JUEZA

El bloque de Unión por la Patria incluirá en el temario de la próxima sesión del Senado el pliego de la ex jueza Ana María Figueroa, a quien la Corte Suprema cesó en sus funciones semanas atrás.

El titular de la bancada, José Mayans, confirmó la movida, que podría tener el respaldo de senadores aliados.

La Corte Suprema entendió que Figueroa no podía seguir en funciones tras haber cumplido 75 años y no haber conseguido a tiempo el aval del Senado para continuar en el cargo.

Ahora, con la intención del oficialismo se abre la puerta a un conflicto de poderes, ya que la Corte, máximo tribunal del país, ya falló sobre el caso de Figueroa y consideró que no puede seguir siendo jueza.

El pasado 7 de septiembre, los magistrados Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti votaron por unanimidad para que Figueroa deje su puesto.

Consideraron que, según lo establece la Constitución Nacional, cumplir 75 años y no tener el aval de la Cámara alta para continuar en funciones automáticamente te expulsa del Poder Judicial.

El bloque oficialista tenía el pliego listo desde hacía meses, pero no contaba con el número necesario para respaldarlo en el recinto.

Si bien no salieron a confirmarlo en público, se especula con que los senadores aliados y el grupo que meses atrás se fue de la bancada oficialista acompañen los pliegos, que en total son 75.

La continuidad de la jueza Figueroa había generado polémica en la política, ya que los integrantes de Juntos por el Cambio advirtieron que el bloque de Mayans quería habilitarla para seguir en el cargo porque podía ser benevolente con la vicepresidenta Cristina Kirchner, que tiene varias causas en la instancia de Casación Penal.