Siguen con su variada agenda Milei y Bullrich

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El candidato presidencial Javier Milei, de La Libertad Avanza, continúa con las caravanas en la provincia de Buenos Aires y ayer desembarcó otra vez en el municipio de Tigre junto a su candidata a la gobernación, Carolina Píparo.

"Somos un espacio político nuevo que vinimos a transformar para siempre a nuestro país. Nos unen tres cosas: la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Nos involucramos para finalizar con 100 años de decadencia. No por interés o ambición personal", indicó Milei ante la militancia y el público presente.

Para el libertario, los argentinos deben "abrazar las ideas de la libertad para terminar con la decadencia nacional; no se pueden esperar resultados distintos con las mismas políticas que vienen fracasando sistemáticamente".

Milei tiene previsto mostrarse por primera vez con el sindicalista Luis Barrionuevo en Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires.



PATRICIA: NADA

DE PIQUETEROS

La candidata a presidenta, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, estuvo acompañada por el postulante a jefe de Gobierno porteño del mismo espacio, Jorge Macri, firmando ambos un acta de compromiso para terminar con los cortes y garantizar la libre circulación sobre el Puente Pueyrredón a partir del 10 de diciembre.

"Vamos a liberar de una vez y para siempre a los ciudadanos de las extorsiones diarias que sufren. No queremos vivir más en un país donde el caos le gane al orden. Vivir en un país ordenado no significa sólo una consigna, significa que las cosas se hagan con el orden necesario", dijo Patricia Bullrich.

Y agregó: "Por eso es tan importante que hagamos esto, porque además esto que hagamos acá se va a replicar en todo el país, para que de una vez por todas la conferencia democrática no sea una palabra muerta. No le tenemos miedo a lo que va a pasar, porque estamos seguros".

El acuerdo también lleva las firmas del candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti -quien no pudo estar presente- y del candidato a intendente de Avellaneda por el espacio, Lucas Yacob.

Al encuentro, que se realizó en la Plaza Paseo de los Andes, en Avellaneda, también asistieron Martiniano Molina, el candidato a intendente de Quilmes; el candidato a senador nacional Maximiliano Abad y el actual diputado nacional Cristian Ritondo.