Alberto Fernández lo tildó de "fascista" a Javier Milei

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente Alberto Fernández cuestionó las intenciones del candidato presidencial libertario Javier Milei de cerrar el CONICET y lo tildó de "fascista".

Lo hizo sin mencionarlo, pero con referencias al respecto. "Para un fascista nada es más peligroso que pensar", subrayó en el marco de la entrega de legajos a investigadores víctimas del terrorismo de Estado.

"Me preocupa muchísimo que estemos en un momento electoral donde discutamos si la ciencia o la tecnología son importantes para el desarrollo", expresó luego de que el diputado economista asegurara que ante un eventual gobierno suyo cerraría el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En la misma línea, el mandatario planteó: "Cuando después escucho que niegan la dictadura, que instalan la teoría de los dos demonios, que defienden lo indefendible de la mayor tragedia argentina, entiendo, pero eso no los justifica, los hace más atroces".

Junto a Daniel Filmus, titular de la cartera, y Ana Franchi, la presidenta del CONICET, el jefe de Estado hizo entrega de condecoraciones a familiares y allegados de Eduardo Alfredo Pasquini, Héctor Saraceno, María del Carmen Sabino, Antonio Anselmo Misetich, Arturo Miguel Rosés, Luis Ángel Dadone Hansen y Horacio Alberto Giusti.

La actividad se dio en el marco del debate abierto luego de que la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza, cuestionara el número de desaparecidos, rindiera homenaje a "las víctimas del terrorismo" y buscara revisar las reparaciones económicas a familiares de desaparecidos.

Desde el Polo Tecnológico, ubicado en el barrio porteño de Palermo, el presidente manifestó: "Estamos reivindicando hombres y mujeres cesanteados, perseguidos, desaparecidos de la faz de la tierra por el solo hecho de pensar. Ese es el verdadero problema".

"Para un fascista nada es más peligroso que pensar, el pensamiento del otro los vuelve peligrosos", dictaminó.

Asimismo, de cara un auditorio colmado por investigadores y referentes de la lucha por los Derechos Humanos, completó: "Por eso no los quieren, les tienen miedo, cierran las universidades, plantean que la escuela pública es para adoctrinar gente".