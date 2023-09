Tras un brutal accidente en la Ruta Nº 34 murió el cantante popular Huguito Flores

SANTIAGO DEL ESTERO, 22 (NA). - El cantante tropical Huguito Flores murió tras un impactante choque en la Ruta Nº 34, en Santiago del Estero, en el que también falleció su esposa y su cuñado, mientras que la hija del matrimonio, una nena de tres años, recibió graves heridas.

El fatal accidente se produjo el miércoles a la noche a la altura de la localidad de Garza, cuando Flores iba al mando de un Volkswagen Suran y chocó desde atrás contra un camión sin luces cargado con leña y tanques sujetos con maderas que había salido de un campo y era conducido por un hombre de 30 años.

Una de las maderas habría caído sobre el auto del músico y al cruzarse de carril impactó contra otro vehículo que venía en sentido contrario -un Fiat Uno- en el que viajaban dos profesores de educación física, también lesionados pero no de gravedad.

El músico falleció por un paro cardiorrespiratorio, derivado de las graves lesiones que sufrió, mientras era trasladado al Hospital Regional.

En tanto, su esposa -Soledad Enríquez- y su cuñado -Rubén Enríquez- fallecieron en el acto; en cambio, su pequeña hija resultó herida y también fue derivada a ese nosocomio local.

Con respecto a los ocupantes del otro auto involucrado, se indicó que fueron rescatados y, a pesar de las lesiones, sus vidas no corren riesgo.

Huguito Flores viajaba con su familia rumbo a Buenos Aires ya que este jueves tenía una presentación en la localidad de José C. Paz.

La triste noticia fue confirmada en su cuenta oficial de Facebook después de dar su primera información acerca de que había tenido un accidente.

Paradójicamente, Flores se había casado con Enríquez la semana pasada en La Banda, luego de varios años de convivencia y con una pequeña hija en común.

La muerte del cantante provocó dolor en el ambiente artístico y en otros ámbitos.

El joven delantero de Boca Exequiel "Changuito" Zeballos, con quien el músico había entablado una relación de amistad, posteó una foto de ambos sonrientes en su cuenta de Instagram.

"Siempre en mi corazón, hermano querido. Que en paz descanses", expresó el futbolista santiagueño, de gran presente en el equipo "xeneize".