Massa pidió defender la universidad pública

BUENOS AIRES, 22 (NA). - En el Día del Estudiante, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, reclamó a los jóvenes que se "rebelen" para defender la universidad pública, libre y gratuita.

"Es tiempo de rebelarse contra los que quieren cobrar la universidad", sostuvo el ministro de Economía en una crítica directa -aunque sin nombrarlo- a otro candidato, Javier Milei.

Según el tigrense, la universidad pública "dio desde grandes empresarios hasta premios Nobel y hoy se la quieren cobrar, quieren dar un voucher".

"En cambio, nosotros queremos repensar el sistema universitario, para que cuando los pibes egresen puedan ir a trabajar y no terminar manejando una bici en el Rappi", enfatizó.

Massa se expresó así al inaugurar junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el Nuevo Parque de la Ribera en ese partido bonaerense, en el marco del desarrollo del Programa Parques Argentinos.

En ese acto apuntó contra Milei y dijo que "para los pibes, este es tiempo de rebelarse. No desde un posteo en redes sociales, sino para defender lo que es propio, para defender las becas Progresar, rebelarse contra aquellos que les quieren sacar las becas".

"Rebelarse contra aquellos que quieren sacar el Conectar Igualdad, para defender el derecho a estudiar. Es tiempo de defender la libertad de cada uno, teniendo un trabajo con derecho a la jubilación, a las vacaciones, a la indemnización. Rebelarse contra los que los quieren transformar solo en un número de la economía", enfatizó.

Además, señaló: "No quiero que vayan pibes armados a los colegios porque exista la libre venta de armas en la Argentina, quiero que el Estado garantice la seguridad. Esa es la diferencia entre las dos Argentinas que se están discutiendo".

También criticó a La Libertad Avanza por Malvinas: "Nada más lejano a la libertad, a la identidad de nuestra Patria, que negar nuestra soberanía" en esas islas del Atlántico Sur.

En este marco, Massa resaltó: "Nada ni nadie nos va a condicionar para hacer los cambios que la Argentina necesita para recuperar el ingreso, apostar al desarrollo y construir un país donde el trabajo y la producción sean los ejes del crecimiento".