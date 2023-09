Se presenta un nuevo libro que reúne parte del cancionero de Remo Pignoni

Por Ana Clara Borga. - Bajo el nombre de «Remo Pignoni. Canciones Volumen I. Partituras para voz y piano», Laura Brunetti y Mariela Vecchioli, docentes del Instituto Superior del Profesorado de Música Carlos Guastavino, recopilan y recorren parte del legado musical de Remo Pignoni, destacado pianista y compositor rafaelino. Si bien el autor se destacó por su prolífico repertorio, el criterio de selección de las piezas que componen esta obra giró en torno a las colaboraciones que Remo realizó junto a compositores santafesinos y que hacen referencias al paisaje, al río y a la historia de la región. Tal es el caso de Mario Vecchioli, Quintín Porporatto, José Pedroni, Fortunato Nari, Emilio Lamothe, Alberto Domenella y Lylian Coltrinari, dando como resultado la elección de las 30 canciones que componen este primer volumen.

Pignoni nació y vivió en Rafaela, desempeñándose como músico, autor y pedagogo, hasta su fallecimiento en 1988. Todo su trabajo lo convirtió en uno de los máximos referentes culturales de la ciudad. Luego de su muerte, fue la familia del músico la que preservó y divulgó su obra manuscrita. Su esposa, Dorita, se encargó de realizar las primeras fotocopias con las partituras que llevaron su música a manos de docentes y alumnos de toda la provincia. Entre ellas, Mariela Vecchioli y Laura Brunetti.

Para Mariela, el acercamiento a la obra de Pignoni fue muy natural: lo conoció desde chica, ya que su abuelo, Mario Vecchioli, fue un reconocido poeta que supo colaborar y poner letra a varias composiciones, entre ellas, «Ciudad de Rafaela», himno de la ciudad. A través de los años, Mariela también se encargó de divulgar la obra del maestro interpretando parte de su repertorio en conciertos para piano, también empleando las fotocopias de Dorita como material de estudio en sus clases, y compartiéndolo con colegas docentes de la universidad y del profesorado. “Siempre estudié sus obras, y Remo ha ido a escuchar varios de mis conciertos”, destaca Mariela.

Por su parte, Laura Brunetti, también música y docente, conoció el cancionero del rafaelino de una manera curiosa: “Mi primer contacto con la obra de Remo Pignoni coincide exactamente con el momento en que conocí a Mariela. Yo tenía 13 años y mi profe de piano me invitó a quedarme a escuchar un concierto de una chica que interpretaba obras de Pignoni. Esa chica de 18 años era Mariela”, cuenta Laura. Muchos años después, hacia finales de 2019, ambas siendo docentes del Profesorado, volvieron a encontrarse en torno a la figura del maestro. Es que esas fotocopias, que llevaban consigo la riqueza de la música popular santafesina, fueron perdiendo calidad y la posibilidad de interpretarlas se volvía cada vez más compleja.

“Todo surgió cuando una de mis alumnas de canto llevó a la clase de música de cámara de Laura la copia de una partitura de Pignoni que estábamos trabajando. El material era difícil de interpretar porque estaba en manuscrito, y por el paso de los años. Fue allí donde Laura decidió transcribirlo con un programa que permite hacerlo de manera digital para luego imprimirlo. Al pasar el material, tenía algunas dudas con unas notas y textos, y me lo pasó para que las revisara. Fue así que comenzó el intercambio”, cuenta Mariela sobre los primeros pasos de un proyecto que se fue dando durante la práctica docente en el Profesorado, y que se convirtió en el primer libro de partituras que edita la Provincia, a través del Ministerio de Cultura. Además de su versión impresa, el libro estará disponible para la libre descarga de manera digital.

Durante los años de su experiencia en las aulas, las autoras detectaron que, ante la facilidad de encontrar partituras digitalizadas, los estudiantes no elegían obras manuscritas como las de Remo, por el simple hecho de que el material no estuviese en buenas condiciones. “La importancia de la conservación es dar uso, difusión e interpretación a la obra. Lo que se conoce más, se quiere más”, reflexiona Laura.

“Realizamos un trabajo de investigación, corrección y recopilación, y terminamos construyendo un muy buen equipo de trabajo, aún durante la pandemia. De a poco fuimos armando algo que nos parecía que tenía potencial para circular ya por fuera del Profesorado. Así fue que con el apoyo del director del Instituto, Lisandro Laura, que se puso en contacto con la Subsecretaria de Educación Artística, Bárbara Zapata, y por supuesto, gracias a los hijos de Remo, le dimos para adelante con el proyecto”, cuenta Mariela sobre la decisión de hacer circular el acervo cultural de toda una región a través de la música.

Este libro es una herramienta pedagógica que reúne parte del cancionero popular folclórico y la historia de sus hacedores, pero que también preserva la riqueza de la identidad cultural de los santafesinos y de las santafesinas.