Coral Tiempo: 25 años a puro canto

En diversas ocasiones hemos hecho referencia a que la Coral Tiempo está transitando por un importante hito en su historia, ya que en el año en curso cumple su vigésimo quinto aniversario de intensa actividad, en un reciente diálogo con Susana Bruno, ideóloga y directora de la agrupación no acercó a diversos detalles de la rica trayectoria, seguidamente sus respuestas.



¿ Qué te movió a formar una Agrupación Coral?

"Como directora y creadora de la Coral Tiempo, que hoy cumple 25 años, y teniendo una experiencia como preparadora vocal dirigiendo y creando coros fuera de Rafaela me llevó a querer formar mi propio coro en Rafaela , fijé un objetivo que fue y es, expresarnos a través del canto coral. Y es lo que hicimos simplemente cantar, siguiendo el Lema que elegimos y nos identifica que es; “ Si Dios se lleva mi presencia, que el canto no deje que mi presencia se olvide”.



¿Con cuántos integrantes se iniciaron?

En el año 1998 comenzamos a cantar con 5 sopranos, 4 contraltos y 5 varones.



¿Dónde fue el primer concierto?

"El primer concierto fue en Huerta Grande, en Córdoba donde compartimos escenario con un Coro de Francia , la

"Chorale des Deus Luys “. Un encuentro muy importante para nosotros ya que siendo nuestra primera experiencia como coro esta fue mágica.



¿Cuántos integrantes tiene en la actualidad?

Actualmente somos 21 integrantes. Somos un Coro de Cámara.



¿Hay algún concierto que recuerdes especialmente? ¿Por qué?

"En 2013 año en que cumplimos 15 años, tuvimos la hermosa experiencia de participar del “Canto en Sol” en la Ciudad de San Juan, actuamos en el Auditorio Juan Vitoria, destacado por su sonoridad en Latinoamérica. Esta fue quizás la más importante vivencia de nuestra trayectoria.

"Y en cada aniversario tuvimos el honor de compartir escenario con figuras importantes de la música como fue en 2003 con la cantante Julia Elena Dávalos, en 2018 con una exponente del folclore como Yamila Cafrune y en este 2023, nuestro vigésimo quinto aniversario con un Gran Valor del Tango Argentino como lo es Ricardo Chiqui Pereyra y la Orquesta Municipal del Tango.

Este Canto compartido con nuestros Amigos en el canto nos ha dado experiencias, crecimiento y alegría de hacer lo que nos identifica y reconforta. Pedimos a Dios poder seguir haciéndolo por muchos años más. Y agradecemos a todos los que de alguna manera acompañaron nuestra trayectoria : a través del apoyo económico como La Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura (de la que formamos parte desde sus inicios) y el senador provincial Alcides Calvo; en la difusión de nuestra actividad : LT 28 Radio Rafaela, las distintas FM y el Diario LA OPINION; los que nos cedieron un espacio para ensayos como la Escuela Don Tomás, El Sindicato de Luz y Fuerza, la Escuela Técnica Guillermo Lehmann, SADOP y en los últimos años AMSAFE delegación Castellanos.