Concejo: aprobaron aumento de la UCM y del servicio de agua potable

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Como sucede cada jueves el Concejo Municipal de esta ciudad desarrolló ayer una nueva sesión ordinaria, en su Sala “Mirta Rodríguez”.

Como es de práctica el encuentro fue iniciado con el izamiento del pabellón nacional, tarea que cumplió el edil Santiago Dobler.

En las manifestaciones la concejal María Alejandra Bougnon pidió la palabra y puso de relieve el malestar que generaron expresiones críticas en relación al encuentro con el Fiscal Vottero. La legisladora local enfatizó que quienes alzaron sus voces no interpretaron correctamente el sentido del encuentro.

Destacó que la convocatoria al Fiscal Regional tuvo como meta buscar una solución para las situaciones que generan perros peligrosos, en la vía pública, los que en varias oportunidades provocaron situaciones enojosas, las que hasta el presente se han dado hacia otras mascotas, pero los ediles se preguntan ¿qué ocurrirá cuando la víctima sea un niño o una persona adulta?. Estos problemas se generan por omisión de responsabilidades de tenencia.

Bougnon señaló que como concejales se sienten preocupados por esas situaciones y los casos sin resolver, han decidido acompañar la resolución que puede adoptar el Fiscal.

Por su parte, Carolina Giusti, manifestó adherir a lo expresado por su colega y recordó que el Concejo atiende las necesidades de todos, escucha las solicitudes de los vecinos y esas son las que deben atender, por otra parte enfatizó la importancia de la visita del Fiscal Regional.

A continuación fue aprobado el acta del encuentro anterior y se oyó el informe de Presidencia.



Fuera de lista

Seguidamente por Secretaría fueron leídas dos notas remitidas por el Departamento Ejecutivo Municipal, las que fueron giradas a sus antecedentes. Se trata de respuestas a la minuta de comunicación Nº 1137/22 y 1136/22.



Peticiones y asuntos particulares

Fue girada a comisión la Nota Particular enviada por Nicolás Tognalli y María Julia Alasia. Remiten pedido de acceso a la información pública.



Despachos de Comisión

Fue aprobada una Ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Dispone el aumento de la Unidad de Cuenta Municipal.

Pablo Ghiano fundamentó puntualizando que el proyecto surgió de un pedido elevado por el Cuerpo a través de una minuta de comunicación. Leyó el articulado poniendo de relieve que la UCM desde el 1 de octubre valdrá $ 28; desde el 1 de noviembre $ 31 y desde el 1 de diciembre $ 34.

Carolina Giusti resaltó que el aumento fue acordado en comisión, y recordó "el silencio de radio" por falta de propuestas del Ejecutivo y por ser un año electoral se dilató el aumento, también dejó muy claro el fuerte rechazo al 35% de incremento de una sola vez como lo dispuso el DEM, por eso se dispuso un aumento escalonado.

María Alejandra Bougnon manifestó que para quien esté a cargo del Ejecutivo espera que contemple sólo dos palabras: prioridades y eficiencia en el manejo de las arcas municipales.

Por su parte Horacio Bertoglio hizo saber que iba a faltar a su palabra en cuanto a aprobar aumentos de tasas si el Ejecutivo no respondía en tiempo y en forma los requerimientos del cuerpo, pero su compromiso con el funcionamiento del Municipio hizo que acompañe el proyecto. Por otro lado resaltó que en esta gestión las políticas de ajuste fueron nulas.

Santiago Dobler dijo que hacía suyas las palabras de Bertoglio, "no queda más remedio que aumentar", y consideró que el Gobierno que entre deberá realizar un ajuste importante y deberá buscar la recuperación de lo perdido en estos años por al UCM.



Proyectos presentados

Fue aprobada una Declaración elaborada por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Santiago Dobler y Horacio Bertoglio. Declara de Interés Deportivo y Ciudadano la trigésimo octava edición de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil.

Corrió la misma suerte una Declaración presentada por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano Andrea Ochat, Santiago Dobler y Horacio Bertoglio. Declara de Interés Ciudadano y Educativo la jornada "Paraguas por la Paz" edición 2023, que, organizada por el Jardín de Infantes Nº 274 "María Montesori" se llevará a cabo el martes 26 en la plaza Libertad.

Fue aprobada Ordenanza presentada por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Santiago Dobler y Horacio Bertoglio. Aprueba el régimen tarifario para el servicio de agua potable, vigente a partir del 1 de octubre de 2023. Horacio Bertoglio resaltó el trabajo de la Cooperativa , detalló todos los ítems presentados fundamentando el pedido de incremento, recordó el trabajo encomiable encarado para brindar el servicio y la consideró un ejemplo.

Mereció la aprobación del Cuerpo una Minuta de Comunicación elaborada por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Santiago Dobler y Horacio Bertoglio.Solicita al Departamento Ejecutivo las actualizaciones correspondientes a la Ordenanza N° 320, Régimen Contable Municipal.

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Modifica artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 3029 (Afecta bienes al dominio público municipal con destino a calles y espacio verde público). Documento que fue fundamentado por Pablo Ghiano quien hizo saber que afecta a terrenos al Parque Habitacional.

Fue aprobada una Minuta de Comunicación elaborada por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Santiago Dobler y Horacio Bertoglio.

Solicita al Departamento Ejecutivo informes y documentación respaldatoria relativa al cumplimiento de la Ordenanza Nº 2997 (Establece disposiciones en materia de control y ejecución presupuestaria).

La fundamentación fue ofrecida por Horacio Bertoglio que además dio lectura al documento que indica:

El Concejo Municipal de Sunchales solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas responda a este Cuerpo lo que se detalla, en un plazo no superior a 5 días y con la documentación respaldatoria, relativo al cumplimiento de la Ordenanza Nº 2997/2022:1- Si dentro de las partidas presupuestarias “Bienes de Consumo”, “Servicios No Personales” y “Bienes de Capital” que en Presupuesto 2023 aprobado no superen el millón de pesos ($ 1.000.000), se han excedido en su ejecución y, en ese caso, en qué porcentaje, y desde qué fecha.2- Si existieron mayores ingresos que los calculados, cuáles fueron sus imputaciones excediendo lo originalmente previsto en “Transferencias”, con sus montos, y fechas correspondientes.

Fundamentos: En función a una solicitud original planteada por el Subsecretario de Hacienda y Finanzas, atendiendo a aspectos operativos en un contexto económico de alta inflación, este Cuerpo aprobó en marzo de 2022 la Ordenanza Nº 2997, la cual otorga facultades extraordinarias al DEM, pero con instrucciones precisas respecto a los límites de las mismas, a la vez de imponerle obligaciones de informar al Concejo Municipal en tiempo y forma.Ante la ausencia de comunicaciones del DEM que hagan a lo previsto por la Ordenanza citada, es que se impone la necesidad de controlar el cumplimiento de la misma.