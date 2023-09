Retratos de la Argentina

Por Pedro Ulman



Los industriales reclaman por las restricciones a las importaciones de insumos que frenan la producción, encarecen costos y ponen en jaque la rentabilidad e incluso la continuidad de las empresas. El transporte de pasajeros que sobrevive en base a los subsidios del Estado avisó que puede poner en marcha un plan de lucha con paros en el interior porque no cobra la deuda millonaria del Gobierno nacional. Los laboratorios de análisis clínicos alertaron que dejarían de atender a pacientes de obras sociales y prepagas si no se corrigen los desajustes causados por la devaluación - inflación y los retrasos en los pagos. Los médicos huyen de las prepagas y obras sociales porque trabajan a pérdida después de haber estudiado seis años en la Facultad y de haber realizado alrededor de tres años de residencia, una vida estudiando para cobrar honorarios que no les alcanzan para subsistir... dicen que la consulta tiene un valor de poco más de mil pesos cuando llega al bolsillo, una cifra similar a lo que cuesta un alfajor de calidad. Algunos médicos huyen de la Argentina mientras en YouTube aumentan los avisos de otros países dirigidos específicamente a los profesionales de la salud para seducirlos con propuestas de futuro, como lo hace Alemania. Los odontólogos denuncian situaciones similares, que deben renegar hasta el infinito y más allá para conseguir insumos de calidad ante un Gobierno nacional que cierra el grifo importador porque no tiene dólares.

El sector lechero pidió ayuda en forma desesperada. Extrañamente en esta ocasión lo hicieron tamberos e industriales juntos, que generalmente pasan sus días de tensión en tensión por el precio que se paga por cada litro de leche. Esta vez no los unió el amor sino el espanto a una crisis que rompe todo lo que encuentra a su paso, con la inflación como punta de lanza mientras un ministro de Economía se pasea con su sonrisa a flor de labios como si fuera funcionario de Suecia, Noruega o Finlandia, prometiendo las soluciones que hoy debería dar a condición de que lo voten para presidente.

El campo en general soporta la continuidad de una sequía que frenó el crecimiento del sector más competitivo de la Argentina, cuyo paquete tecnológico es capaz de eliminar o reducir al mínimo los perjuicios causados por bichos o malezas, pero aún no puede dar solución a la falta de humedad en la tierra. La ganadería, la agricultura, los tambos son las primeras víctimas del problema del clima, pero que después suma heridos en el camino como la agroindustria y, por supuesto, el empleo.

Con la sequía se suceden los incendios en distintas provincias, quizás es Córdoba la que más sufre la falta de lluvias con ríos en su mínima expresión y fuegos que surgen de la nada entre pastos secos.

Y los que están encendidos y al rojo vivo son los precios en las góndolas de los supermercados, con alimentos de la canasta básica que se tornaron productos de lujo. Las carnicerías ahora se equiparan a un local de Louis Vuitton, Gucci, Rolex, Armani o Chanel. La inflación que ahora no puede ser controlada pero tal vez sí en diciembre, en tanto el ministro de Economía de la Nación se consagre presidente, es la reina de la Argentina y colocó al país en el podio mundial en cuanto a movilidad ascendente de precios. La movilidad descendente es la de los argentinos, pues casi la mitad de los habitantes es pobre en tanto que la clase media agoniza mientras paga los impuestos para mantener a una casta de dirigentes que salen en la televisión...

O aquellos anónimos que son ñoquis caros, como los de la Legislatura bonaerense, donde se desató un verdadero escándalo que salpica al propio Sergio Tomás Massa, quien asumió su papel de salvador nacional y popular. Sucede que Julio "Chocolate" Rigau tenía en su poder 48 tarjetas de débito para cobrar contratos individuales de 580.000 pesos por mes de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que en conjunto representan 28 millones de pesos mensuales.

En esta historia de corrupción, que no es para reír sino para llorar sin parar y deprimirse hasta niveles insostenibles, los dueños de las tarjetas de débito que a priori serían víctimas declararon que Rigau hace años les maneja la plata de sus cuentas y que luego reciben parte de ese dinero. Lo peor, ni siquiera recuerdan las claves de sus cuentas ni de sus tarjetas, lo que un argentino normal guarda bajo siete llaves.

Rigau, al que ahora defiende el estudio de abogados más cotizado de la capital bonaerense, responde al concejal massista de La Plata, Facundo Albini, quien consultado por Clarín respecto al escándalo pidió unos días para responder. Lo curioso es que la investigación por estafas o malversación de fondos públicos comenzó de la manera más "tonta": una mujer se quejó ante un policía comunal porque Rigau demoraba demasiado en un cajero automático ubicado muy cerca tanto de la Gobernación y de la Legislatura (estaba retirando 30.000 pesos de cada una de las 48 cuentas). Esa ciudadana reprochó la demora a Rigau, quien respondió de malos modos y derivó en la queja ante el policía de la ciudad, quien detuvo al puntero político con una bolsa llena de dinero que no podía explicar seriamente.

En este escenario, el ministro Massa se convierte en el bombero que trata de apagar los incendios que él mismo inicia (y trata de disimular con esa misma actitud y profesionalidad con la que desconoce su archivo). En modo electoral, y plan platita mediante, promete ayudas a diestra y siniestra. Todo lo que pudo hacer antes, pues asumió en agosto del 2022, lo reservó para este mes previo a las elecciones. Puede ser peligroso: la misma estrategia no funcionó para los oficialismos en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rafaela.

De todos modos, no todos están enojados con el estado de la Argentina. La afluencia de viajeros uruguayos está en su máximo histórico, ya que llegan en mas(s)a para hacer compras, por turismo e incluso para someterse a tratamientos médicos. No siempre hay una sola forma de ver las cosas. Para los argentinos, nuestro país está carísimo, en cambio para los uruguayos está regalado.

Premio consuelo. En Rafaela y en la Provincia la transición política comenzó con espíritu solidario y clima cordial, tal como demanda el ciudadano promedio. Que se mantenga hasta diciembre, más allá de los dolores de cabeza que puedan causar los primeros informes del estado de las cuentas de la ciudad y de la provincia a aquellos que asumirán los cargos ejecutivos en menos de tres meses.

¿La inseguridad? Sin novedad en el frente.