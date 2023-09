Instituto se lo dio vuelta a Colón

Instituto venció 3-1 a Colón en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, con un doblete de Adrián Martínez y un tanto de Nicolás Barrientos para La Gloria; Wanchope Ábila marcó para el Sabalero, por la quinta jornada de la zona A de la Copa LPF. El equipo dirigido por Diego Dabove arrancó abajo y se lo terminó ganando al conjunto de Pipo Gorosito que quedó complicado en los últimos puestos de la tabla.

En los primeros minutos Instituto salió con todo y avisó dos veces. Primero con Brahian Cuello que remató de primera, pero el disparo tocó la red del lado que no suma y después desde un córner, Nicolás Linares llegó solo al segundo palo aunque definió muy ancho casi mordido. Colón, pese a iniciar el partido desenchufado iba a abrir el marcador y fue Wanchope Ábila quien cumplió la ley del ex. Espínola pasó al ataque, llegó al fondo y envió un centro para que Wanchope anticipe el primer palo venciendo a Manuel Roffo. Germán Conti pudo ampliar la ventaja con un cabezazo al primer palo, pero Roffo estaba bien ubicado y respondió.

La Gloria no perdió la cabeza y lo empató. Adrián Martínez cabeceó sin marca desde un tiro de esquina e igualó las cosas antes de los 20’ de juego. El equipo cordobés tomó confianza y quería más. Gastón Lodico probó desde muy lejos y exigió a Ignacio Chicco que voló y sacó el balón a mano cambiada. Linares se adelantó, disparó y la pelota rozó el segundo palo del arco sabalero en el cierre de la primera parte.