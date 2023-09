River recibe a Atlético Tucumán

Este jueves, desde las 21, River Plate y Atlético Tucumán se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional 2023, en el marco de la zona A. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo , se disputa en el estadio Más Monumental y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports.



LA FECHA 5.



ZONA A: Martes 19/09: Rosario Central 1 vs Independiente 1, Huracán 2 vs Gimnasia LP 0. Miércoles 20/09: Barracas 1 vs Banfield 0, Vélez 2 vs Arsenal 1, Instituto 3 vs Colón 1. Jueves 21/09: 19.15hs Argentinos vs Talleres, 21hs River vs Atlético Tucumán.



ZONA B: Lunes 18/09: Lanús 0 - Sarmiento 0. Martes 19/09: Central Córdoba 0 vs Boca 3. Miércoles 20/09: Defensa 2 vs Tigre 0, Estudiantes 0 vs San Lorenzo 0, Racing 1 vs Newell's 1. Jueves 21/09: 17hs Belgrano vs Platense, 18.30hs Unión vs Godoy Cruz.



Las posibles formaciones:



River Plate: Franco Armani; Santiago Simón, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori, Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Esequiel Barco y Miguel Borja.



Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel o Justo Giani e Ignacio Maestro Puch.



Hora: 21.

Estadio: Más Monumental.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Televisión: TNT Deportes.