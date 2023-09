La Crema ganó en Sunchales

En la noche de ayer se puso en marcha la fecha 13 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la victoria de Atlético de Rafaela por 3 a 1 ante Unión en Sunchales.



Los goles para la victoria de la ‘Crema’ fueron anotados por Lisandro Merlino (17m PT), Agustín Alfano (32m PT) y Brian Goro (10m ST). El descuento para el local fue marcado por Matías Tejeda (4m ST). En Reserva fue 1 a 1.



9 DE JULIO, EN JOSEFINA



La fecha 13 del torneo Clausura de Primera A liguista tendrá continuidad en la noche de hoy con el encuentro que disputarán Deportivo Josefina y 9 de Julio.

El León viene de perder 2-0 el clásico ante Ben Hur y buscará la pronta recuperación ante un Deportivo Josefina que también cayó 2-0 en su última presentación (vs Libertad) y ocupará el fondo de las posiciones.



EL RESTO DE LA FECHA



Viernes 22/09: 21.30hs Argentino Quilmes vs Argentino de Vila, Dep. Ramona vs Dep. Tacural, Brown de San Vicente vs Peñarol.

Domingo 24/09: 12hs Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte; 15.30hs Dep. Aldao vs Atlético María Juana, Argentino de Humberto vs Deportivo Libertad; 16.30hs Ben Hur vs Florida de Clucellas.



LAS POSICIONES



Sportivo Norte 33, puntos; Ben Hur 28; Ferrocarril del Estado 27; Libertad 25; Peñarol 25; Atlético de Rafaela 24; 9 de julio 21; Argentino Quilmes 19; Deportivo Aldao 15; Brown de San Vicente 14; Florida de Clucellas 14; Unión 12; Ag. de Humberto 12; Dep. Ramón 10; Dep. Tacural 7; Argentino de Vila 7; Dep. Josefina 6.