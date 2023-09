Inferiores de AFA: Atlético se midió con el 'Cervecero'

Atlético de Rafaela y Quilmes protagonizaron uno de los cruces que tuvo la fecha 3 del torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, en su segunda fase, que es organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

La 'Crema' recibió al 'Cervecero' en el predio Tito Bartomioli con sus tres categorías mayores, mientras que las menores lo hicieron en el sur bonaerense.



Los resultados que se registraron fueron los siguientes:



- Cuarta División: Atlético 3 (En contra, Alejo Manna y Nicolás Lencina) vs. Quilmes 3.

- Quinta División: Atlético 3 (Ian Ostertag, Martin Peretti y Bautista Albelo) vs. Quilmes 2 .-

- Sexta División: Atlético 1 (Nicolás Dominino) vs. Quilmes 2.

- Séptima División: Quilmes 3 vs. Atlético 1 (Valentino Gandín).

- Octava División: Quilmes 2 vs. Atlético 2 (Diego Maciel y Santino Boidi).

- Novena División: Quilmes 1 vs. Atlético 1 (Valentino Valiente).



Las principales posiciones



- Cuarta División: Aldosivi 9 puntos; Temperley 7; Talleres de Remedios de Escalada 6 y Atlético 5.

- Quinta División: Aldosivi y Deportivo Morón 9 puntos; Chacarita y Riestra 6 y Atlético 4.

- Sexta División: Aldosivi y Nueva Chicago 9 puntos; Chacarita 7; Temperley 6; Quilmes 4 y Patronato 4; Talleres y Morón 2; Atlético, Ferro, All Boys y Riestra 1.

- Séptima División:Talleres y Ferro 7 puntos; Atlético, Quilmes, All Boys y Temperley 6.

- Octava División: Patronato y Nueva Chicago 7 puntos; Talleres, Ferro, Riestra, Quilmes, Aldosivi y Chacarita 4; Atlético 3.

- Novena División: Patronato 9 puntos; Temperley 7; Aldosivi 6; Ferro 5; Atlético y Nueva Chicago 4.



El próximo rival de Atlético de Rafaela será Aldosivi de Mar del Plata, el próximo sábado 23 de septiembre.