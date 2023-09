“Estamos ilusionados como desde el primer día”, apuntó Nacho Lago

El cierre de la temporada 2023 de la Primera Nacional se viven con muchas expectativas. Por barrio Alberdi no es la excepción. Atlético de Rafaela acumula su mejor racha sin caídas, con 6 victorias y 3 empates, y -principalmente- un rendimiento que lo posiciona de buena manera para el sprint final de un torneo muy parejo.



“En esta etapa del año, generalmente, se siente más el cansancio mental que físico y lo estamos sabiendo mantener”, indicó Manuel Ignacio Lago, uno de los desequilibrantes que tiene la ‘Crema’ de mitad de cancha para adelante. “Es fundamental mantenerse con la misma ambición, con las mismas ganas de cuando empezó el torneo, y creo que es clave para el presente que estamos pasando”, analizó.



El conjunto albiceleste le ganó a Maipú, uno de los protagonistas de la zona B, los de arriba perdieron puntos y la ilusión, con cuatro fechas por jugar (y aún debe jugar con Independiente Rivadavia y Chacarita), cualquier cosa puede pasar…



“Nosotros estamos ilusionados como desde el primer día”, confesó Lago, que luego sumó: “Sabemos lo que tenemos, nuestras armas, nuestras fortalezas y se está viendo en cada partido, el grupo está muy unido, vamos todos para el mismo lado y eso se está haciendo notar”.



Y otra de las ‘virtudes’ que vienen demostrando los conducidos por Ezequiel Medrán, como el propio DT, es la mesura. Los pies sobre la tierra: “Vamos paso a paso, partido tras partido. Lo más importante es terminar lo más arriba posible, no tenemos en la cabeza el tercer lugar sino a Independiente Rivadavia, tratar de ganar el partido que se viene y el torneo nos irá poniendo metas”.



Atlético superó, y merecidamente, a Deportivo Maipú. Fue 2-0 y una victoria tan necesaria como oportuna. “Estamos felices por el esfuerzo que se hizo porque fue uno de los mejores partidos que hemos hecho a lo largo del año y demuestra un poco lo bien que nos estamos preparando la conciencia e importancia que le estamos dando a esta recta final y se está notando”, declaró Lago.



La tarde del domingo 17 de septiembre de 2023 será recordada por el día que ‘la gente en el Monumental de barrio Alberdi atajó un penal’. Desde el momento en que el árbitro Adrián Franklin le regaló el penal a la visita, los hinchas de la ‘Crema’ empezaron a gritar más que nunca. Todos se unieron en un mismo cántico y Marcelo Eggel, el que supo pasar por Liga Rafaelina de Fútbol, fue el que sufrió las consecuencias. Su remate se estrelló en el travesaño y la ‘Crema’ se mantuvo en 1 a 0 (gol de Taca Bieler en el PT). A la postre, Nazareno Fúnez lo terminaría de liquidar.



Al respecto, Ignacio Lago contó: “Siempre la gente es un plus, se dio en el penal, para el que es pateador y está ahí adentro no puede evitar levantar los ojos al momento de pararse frente a la pelota, se hizo notar la gente, es un plus para encarar los partidos y cuando nos toca sufrir también poder sacarlo adelante”.