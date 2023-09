Ben Hur vuelve a jugar en la Copa Femenina

Este jueves volverá a presentarse Ben Hur en la Copa Santa Fe Femenina, otra vez como local. En este caso, desde las 21.30 recibirá a Náutico de Rosario en el estadio 17 de Junio.

Las Lobas, con cuatro victorias consecutivas, comparten el primer puesto con Santa Rosa de Santa Fe, con cuatro triunfos y una derrota.



ARRANCA LA LIGA NACIONAL

Este jueves dará inicio una nueva edición de la Liga Nacional Femenina de básquet. Para esta ocasión tendrá la presencia de 11 equipos, habiéndose bajado únicamente Pacífico de Neuquén en relación al último certamen, y sin haber tenido la chance, por una cuestión de tiempo, de sumar un reemplazante. Cabe destacar la presencia en el torneo de las hermanas Gentinetta, Candela en Obras y Delfina en Berazategui, y la sunchalense Lara Tribouley en Ameghino de Villa María.

Desde este 21 de septiembre y hasta el 17 de diciembre inclusive irá la primera parte denominada Torneo Apertura, en donde habrá dos zonas, Norte y Sur.En el segmento austral se ubicarán Berazategui, Ferro, Obras, Unión Florida y Rocamora. En el restante lo harán Ameghino, Instituto, Quimsa, Olímpico, Montmartre y Riachuelo. En cada uno de los grupos se jugará fase regular ida y vuelta.

La grilla para el jueves y viernes (todos los encuentros se verán por basquetpass):18:00 – Instituto vs Ameghino, 18:00 – Montmartre vs Riachuelo, 21:00 – Rocamora vs Ferro, 21:00 – Berazategui vs Unión Florida. Viernes21:30 – Quimsa vs Olímpico.