Octavio Maretto en el plantel principal del Pesaro italiano

Octavio Maretto es uno de los tantos jóvenes que decidieron apostar por terminar su formación en Europa, y ahora dará un paso más. Es que el joven argentino nacido en 2004 fue confirmado para integrar el plantel principal del Pesaro de la Lega A1.El ex Libertad de Sunchales viene de jugar el Eurobasket U20 con la selección italiana.

“Carpegna Prosciutto Basket Pesaro anuncia que Octavio Maretto se ha unido al grupo del equipo involucrado en el campo de entrenamiento de Carpegna. Formará parte de los 12 jugadores que participarán en el campeonato de la Serie A y también lo veremos sobre el terreno de juego con la Sub 19” expresó la institución, que tendrá nuevamente un argentino, ya que en las últimas dos campañas había sido parte Carlos Delfino.

El joven de 19 años, hijo del entrenador Javier Maretto, será parte de la competencia superior italiana y seguirá formándose en las inferiores. La pasada campaña jugó en el Loreto Pesaro de la Serie C Silver además de su categoría de inferiores. Allí fue campeón del torneo italiano de U19 con Pesaro. Cabe mencionar, además, que ya disputó el Eurobasket U20 con la selección italiana.