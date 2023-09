Mauricio Dayub presenta en Rafaela "El equilibrista"

Este viernes 22 de septiembre a las 21:30, en el Cine Belgrano, llega el artista Mauricio Dayub a Rafaela con su obra teatral "El equilibrista". Esta es la historia que cada uno de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Es una forma soñada de compartir parte de nuestra vida, deleitando, ilusionando. Sin tristezas, con euforia y emoción para salir con el ímpetu necesario para demostrar que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio.

La sinopsis de la obra dice lo siguiente: "Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo porqué".

Las entradas pueden adquirirse en la librería Faber (Saavedra 52) u online por plateavip.com.ar.

LA OPINIÓN tuvo la oportunidad de charlar con Mauricio para que comente algunos detalles de esta obra que podrán ver los rafaelinos. Con gran emoción, destacó su infancia y el proceso artístico que atravesó para llevar adelante "El Equilibrista", obra con la que ganó el ACE de ORO 2019, el Estrella de Mar de Oro y el Konex de Platino, entre otros.



¿Qué podés comentar sobre la obra y su temática?

A un poco más de cuatro años en cartel, con casi 800 funciones en Argentina, en Uruguay, en Israel y en España, he comprobado que la esencia de mis abuelos, la historia de mi madre, representó a los casi más de 300.000 espectadores que han venido a verla. Muchísimos argentinos habían vivido parte de la historia que yo cuento. Esto también tiene que ver con que la historia es la de mi familia, es un hecho real, es un secreto que yo descubrí viajando a rodar una película en Yugoslavia. Me dieron dos días libres y yo decidí ir al pueblo en donde había nacido mi madre y mi abuela en Italia.



En algunas notas hablás de tu infancia, de cómo fue descubrirte actor... ¿Qué significa para vos esta obra y ese regreso en el tiempo?

Si, yo relaciono lo que hago en el equilibrista con los deseos que yo tenía cuando era muy chico, cuando fui descubriendo lo que era mi vocación de actor cierro un círculo extraordinario, porque no es tan común que alguien pueda ver acabadamente un deseo concretado en profesión. Yo cuando era muy chico, en el garage de la casa de mis padres, inventaba, construía ficciones, jugaba a algo que era lo más parecido al teatro. Hoy lo hago de manera profesional, frente al público, en los teatros más lindos y en coincidencia con el espectador.



Se dice que esta obra llega al corazón del público, ¿era tu objetivo al escribirla?

Creo mucho en el teatro por su capacidad de transformación, por lo que nos puede producir. Me parece que la ceremonia de ir a sentarse al teatro en compañía de otros para recibir una historia nos tiene que tocar el corazón. Si hay algo que tienen en común mis obras es que llegan al corazón. No es algo que me proponga al escribir, pero ya lo que acopio para escribir una obra forma parte del mundo de lo que a mí me moviliza.

Arriba del escenario soy maquinista, vestidor, manejo parte de la iluminación, objetos, toco instrumentos, aprendí a hacer equilibro arriba de una cinta, cosas que hacen que el actor no sea simplemente alguien capaz de hacer creíbles las escenas, ni de alguien que sabe decir un texto, sino que va más allá.



¿Qué esperas del público rafaelino?

Espero poder llevarme de Rafaela alguna frase inolvidable como estoy coleccionando de cada una de las ciudades que visito. Siempre alguno de los espectadores que se queda al final me deja una frase inolvidable para mi colección, porque las estoy coleccionando, las escribo. Ojalá que este fin de semana de Rafaela me pueda traer alguna de esas frases extraordinarias que me dice el público conmovido, una vez que termina el espectáculo.