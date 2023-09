Massa estuvo en la región y anunció la suspensión de las retenciones para los lácteos

Luego de los reclamos contundentes que realizó la cadena láctea, el ministro de Economía Sergio Massa anunció el fin de las retenciones para el sector. La medida, anunciada ayer en un encuentro con referentes de la actividad en la localidad santafesina de Pilar, tendrá una vigencia de 90 días.

Cabe remarcar que días atrás, productores e industriales enviaron una carta al ministro con las necesidades del sector, que contemplaban la eliminación de retenciones y, además, la implementación de un “Dólar Leche”. ¿Por qué? La lechería había quedado afuera de los beneficios anunciados por el propio Massa hace unas semanas para las economías regionales.

“Quedan suspendidos por los próximos 90 días las retenciones a las exportaciones de leche. Se aumenta 20% la cuota del Impulso Tambero; y extendemos el Impulso Tambero hasta el 30 de diciembre. Para garantizar la producción láctea con dos compromisos: el primero, que el precio de derrame llegue a los productores, y la Secretaría de Agricultura va a estar controlando que los productores se vean beneficiados en precio; segundo compromiso, que el precio de la góndola se nos quede quieto los próximos 90 días para que la gente, cuando vaya a comprar leche, queso crema, queso duro o todos los derivados de lácteos, yogur, se encuentre con los mismos precios”, dijo el ministro y candidato de Unión por la Patria.

“Tiene que haber un compromiso de punta a punta de la cadena, que nos garantiza todo. No hay retenciones, precios accesibles para la gente, buen precio de producto para el productor, e inversión de diez mil millones de pesos por parte del Estado argentino”, destacó.

Además, el ministro de Economía afirmó que “el tema de los precios de la gente y de que tengamos acordado un sendero de precios claros para la gente en los próximos 90 días en la góndola es clave. Y es clave también que el esfuerzo que hagamos llegue al productor. Porque si bajamos retenciones y el productor no ve una mejora en el precio no habrá salido de nada en términos de los volúmenes”.

“La leche tiene un costado vinculado a lo que vemos acá. En una mesa, sentados los trabajadores, y discutiendo sobre el futuro del sector. Tiene a los productores, pero también tiene a la industria, y el impacto que la industria tiene en dos sectores. Uno en la balanza comercial por las exportaciones, pero otro en el mercado interno, por los precios”, planteó el candidato presidencial.

“Cuando miramos integralmente esta cadena de valor, tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa el precio de la leche, el precio del yogur, que el precio del queso, que son, no un commodity mirado desde la balanza comercial, cuando analizamos el peso de la tonelada o el valor de la tonelada de leche en polvo, sino en la canasta de los argentinos todos los días, son un dato central y sensible para la economía de las familias argentinas”, mencionó el ministro.

En un acto en las instalaciones de la empresa láctea Tremblay, el ministro Massa anunció estas medidas para toda la cadena láctea de la Argentina con la intención de reparar los efectos perjudiciales que tuvo la sequía en la estructura de costos de los productores.



LA PALABRA DE BAHILLO

El secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, estuvo en Pilar acompañando al ministro de Economía y, finalizada la ceremonia, se refirió al escenario complicado que afronta el sector.

“La lechería está transitando un momento difícil producto del impacto negativo que provocó la sequía y desde la Secretaría de Agricultura fomentamos el diálogo permanente con los actores productivos del país para tomar las mejores decisiones y planificar el futuro del sector”

Y concluyó: “creemos que para construir políticas públicas que perduren en el tiempo es vital escuchar en primera persona a aquellos que producen y generan empleo en la Argentina.



“LA FAMILIA AGRÍCOLA SE ARRAIGA CON EL TAMBO”

Durante la actividad, el gobernador Omar Perotti sostuvo que “esta es una oportunidad para ratificar el potencial que tiene nuestra lechería y nuestra región por el arraigo, la incorporación de valor y la distribución en cada uno de los distintos pueblos, generando industrias, con la trascendencia y la historia de la lechería santafesina llegando a los mercados internacionales”.

En ese marco, Perotti señaló que “la familia agrícola se arraiga con el tambo fundamentalmente y había una gran deuda con todos sus productores, que era la falta de caminos rurales. Más de 1.200 kilómetros de caminos rurales se realizaron en toda la provincia”.

“Son 1.200 kilómetros de caminos los hemos hecho junto a los productores y comunas para mejorar el arraigo, para mejorar la salida de la producción, la incorporación de valor agregado en origen y, fundamentalmente, para darle a la familia un arraigo diferente, con tranquilidad en la emergencia y en la educación de sus hijos”, agregó.

“A partir de esa valoración diferencial que tiene esta cadena, se llegó a la mayor cantidad de mercados internacionales, hoy mercados altamente competitivos y difíciles. Es donde entendemos que ojalá podamos encontrar las mejores alternativas para consolidar esta economía regional de alto impacto para la economía argentina”, finalizó el gobernador.