Hoy abre sus puertas la Rural para exhibir lo mejor del Holando

Como no podía ser de otra manera, las primeras en llegar a la “Catedral del Holando” para esta nueva edición fueron las vacas lecheras. En este caso, seis vacas y dos terneras de la Cabaña La Luisa (Ataliva), de Guillermo Miretti e hijos, que vienen a defender el título conseguido el año pasado en la pista más lechera del país.

Junto a ellas, un centenar de animales de la misma raza que vienen a competir por el cetro más preciado del calendario Holando y que el público podrá visitar en el Galpón de Toros desde hoy y hasta el domingo, cuando las mejores desfilen con sus respectivos premios.

Hoy se abre el portón principal de calle Brasil para que la ciudad y la región se encuentren con el sector más dinámico de nuestra economía, en un predio que está colmado de stands de los rubros comercial, industrial, de servicios y lógicamente agropecuario.



LA JURA HOLANDO

Serán 90 los ejemplares de la raza Holando Argentino que pisarán la verde pista de la Rural, donde desde la hora 13 del sábado serán juradas por Flávio Junqueira, de Brasil, experto seleccionado por la Asociación de Criadores Holando Argentino.

Las cabañas que formarán parte de la competencia son “Beatriz”, de Barberis y Cavallero (Aldao); “La Clide”, de Adrián Martin (Marul, Córdoba); “La Florida”, de Gabriela Correnti (Felicia); “La Luisa”, de Guillermo Miretti e Hijos (Ataliva); “La Magdalena”, de Felissia Hermanos S.A. (Rafaela); “Don Francisco”, de Oscar Lungo (Egusquiza); “La Rinconada”, de Vigo (Tacural); “Los Aromitos”, de Omar Fux (Felicia); “La Lilia”, de familia Barberis (Aldao); y “La Travesía”, de Gemrán Fux (Rafaela).

Rafaela tiene la particularidad de ser la Expo ininterrumpida más antigua de la raza Holando, y la más prestigiosa en cuanto a competitividad, porque además del certamen de genética en pista, se desarrolla el 102° Concurso de Vacas Lecheras, definiendo a la mayor productora hoy jueves cuando al atardecer se realice el último de los cuatro ordeñes. Compiten tres vacas de la cabaña La Luisa; y una Montbeliarde de la cabaña cordobesa “La Clide”.



RAZA CARNE

También habrá exposición y venta de animales de carne, de las cabañas “Juan Luis” de Mario Rafael Monti, de Arequito; “La Yunta” de María Virginia Aiassa, de Gálvez; “La Curva” de Marcelo Audero, oriundo de Ataliva; y cabaña “El Fuerte” de Jorge Chiabrando de Sunchales.

El domingo desde las 14:30, a cargo de la Cooperativa Guillermo Lehmann, se desarrollará el tradicional remate 32° Expo Venta de Genética de Jerarquía para bovinos Holando Argentino, machos puros de pedigree a bozal, terneras, vaquillonas en edad de servicio y vaquillonas preñadas a parir (puros de pedigree, registro de crías y marca liquida); y de los bovinos raza carne (machos y hembras controlados a corral).

El sábado por la noche, a partir de las 20:30 se cumplirá con la cena de agasajo a expositores ganaderos y de granja, donde también se conocerán los resultados de la sexta Competencia de Vacas a Campo, cuya jura está a cargo de Gabriel Miretti, habiendo recorrido 13 tambos de la región.



ANIMALES DE GRANJA

Con una granja educativa a cargo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, la casa de altos estudios expondrá también un Demo Sistema acuapónico, estará presente el Grupo de caprinos y equinos, Terapia Asistida con animales, Hilanderas de la cuña boscosa, el Centro de Innovación Tecnológica FCV UNL, se dispondrá una muestra de Colección Entomológica; y el Programa de Documentación, Conservación y Valoración de la Flora Nativa (PRODOCOVA).

Además, todos los días se hará un ordeño de cabras de la raza Saanen, para conocer más sobre las producciones alternativas.

Habrá también el sábado a las 17 horas en la pista alternativa, una esquila de ovejas y una exhibición a cargo de un grupo de hilanderas de la Cuña Boscosa, para el agregado de valor de la lana.

Serán unos 60 ejemplares presentes para la jura del sábado por la mañana en la pista central, entre chivos de raza Boer; y los ovinos de las razas Hampshire Down, Pampinta, White y Black Dorper.

En cerdos participarán animales de las razas Hampshire, Landrace y los híbridos.

Habrá equinos, sangre pura de carrera para la jura, pero a la vez el domingo desde las 16:30 en la pista central se hará una demostración de saltos hípicos.

Sin aves este año en las exposiciones, por disposición del Senasa a causa de los casos superados de gripe aviar, serán los conejos los que colmen las jaulas en los espacios de exhibición con más de 45 ejemplares de las razas Holland Lop, Dutch, Californiano, Neocelandes, Leonado de Borgoña y Mariposa.

La propuesta de la Sociedad Rural de Rafaela es generar espacios exhibición y negocios para los productores no sólo de Santa Fe, sino de las provincias cercanas, pero también ofrece en su predio ferial el espacio ideal para que quienes viven en la ciudad, conozcan y vivencien de cerca la producción agropecuaria, las formas de trabajar en el campo, el respeto por los animales, con bienestar y respeto de la naturaleza.